Una masiva participación en una nueva jornada de “Encuentros para el futuro”

Más de 350 personas participaron este sábado de “Encuentros para el futuro”, un ciclo de charlas y reflexiones que encabezó el intendente Luis Castellano con distintos sectores de la comunidad, para conversar sobre la ciudad y generar en forma participativa, propuestas para Rafaela y la región.

Además, estuvieron presentes el gobernador Omar Perotti; el senador Alcides Calvo; y el concejal Juan Senn, entre otros. En esta oportunidad, la actividad que se llevó a cabo en la sede del Club de Los Abuelos, contó con la participación activa de referentes del sector industrial, empresarial, comercial, docente, estudiantil, deportivo y cultural, entre otros. “Encuentros para el futuro” comenzó a principios de mayo con una jornada destinada a jóvenes. A mitad del mismo mes, se avanzó con personas que trabajan socialmente en los barrios, y a fines de mayo se concretó la tercera edición con todas las comisiones vecinales de Rafaela.



INVITACIÓN A PENSAR

En la jornada de trabajo -que duró más de cuatro horas-, se invitó a las y los participantes a pensar en un viaje imaginario hacia el futuro de nuestra ciudad, donde se preguntaba a cada grupo, qué te llevarías de lo que hoy hay en Rafaela; que dejarías; y qué quisieras que haya en esa Rafaela futura, que no tenemos en la actualidad.

Luego surgió el debate libre en cada grupo, con la presencia de un facilitador para propiciar el diálogo fluido y responder a las consignas propuestas. Al finalizar, se analizaron y expusieron las miradas que fueron surgiendo en cada mesa de trabajo. En este plano, el director de AlfaVet S.A., Marcelo Aubagna, al concluir el encuentro, remarcó la importancia de “convocar a la población a pensar, sobre lo que sea, pero a pensar; que nos acostumbremos a ese ejercicio”. “La sumatoria de la gente de diversos sectores debe tener, sin dudas, un gran aporte para a quien les toca gestionar la conducción de la ciudad. Así que yo veo esto con muy buenos ojos, y debería ser más seguido con distintos sectores”, agregó. Además, remarcó que “sin dudas, a partir de esto se generarán cambios necesarios. Cuanto más gente se pueda sumar a pensar, seguramente los resultados van a ser distintos. Que la participación de la sociedad civil esté en el cambio, y no en mirar y criticar desde un televisor. Me llevo la experiencia. Una experiencia más y la confianza en que con este tipo de cosas, las cosas pueden mejorar”.



LA TRANSFORMACIÓN

Por su parte, la docente Lidia Ferro comentó que “el encuentro fue muy enriquecedor. En mi mesa tenía personas que vienen de distintos rubros, de distintas profesiones, y escuchar hablar de educación a empresarios, comerciantes, sobre la mirada de ellos, es muy enriquecedor”. “Me llevo sus aportes y todo esto que decía el Intendente sobre la transformación de la ciudad y hacia dónde va. Que se tomen en cuenta estos encuentros para focalizar ese camino, me resulta muy lindo para proyectar la ciudad que todos queremos, que está muy linda y que sigue en ese camino”, destacó.



EL FUTURO

En tanto, Joaquín, estudiante de 5° año de la Escuela de Enseñanza Media Nº 376 “Joaquín Dopazo”, manifestó: “Me llevo el buen equipo de trabajo que tuve, el diálogo que se generó, la opinión. Muchas dudas que tenía se aclararon en esta reunión”. “El encuentro me pareció muy productivo. Surgieron varios temas en la mesa. Yo siempre aposté a la educación y a la representación de los jóvenes de la ciudad. El mayor de los tiempos hablamos sobre la universidad en Rafaela, la oferta académica que hay acá que es muy grande. Son más de 90 carreras”, sostuvo el alumno.

Joaquín también contó que “vimos el problema de que hay jóvenes que no tienen los recursos suficientes para acceder a algunas carreras que son costosas porque son privadas. Se planteó el caso de un chico que es abanderado y quiere seguir una carrera, pero se le dificulta por los recursos”.



SEGUIR CONSTRUYENDO

Por su parte, el intendente Luis Castellano destacó: “Nosotros estamos poniendo la mirada hacia los 150 años de Rafaela, que parece que falta mucho, pero no es tanto. Por eso estamos invitando a toda la comunidad a participar”.

Al respecto, explicó que “lo vamos haciendo por sectores, organizadamente, un sábado a la mañana, debatiendo con un grupo de más de 300 personas, con dirigentes, profesionales, gente de las instituciones, vecinos que van aportando su mirada crítica en tres cosas: qué se llevarían de lo que hay hoy hacia el futuro, qué dejarían y qué quisieran que haya nuevo en ese 2031”. “La verdad es que han salido cosas espectaculares. Lo que me llevo de este encuentro son las ganas de participar de la gente, las ganas de seguir construyendo esta ciudad, y la mirada positiva hacia el futuro que tenemos”.

“De todas las conclusiones que fueron saliendo de los diferentes temas, vamos a armar un documento para acercarle a quienes participaron, y veremos cómo las llevamos adelante desde la gestión, donde siempre se destacó esto de trabajar todos juntos: lo público, lo privado, las instituciones, los vecinos. Esto es lo más importante, que el municipio lidera, pero todos juntos llevamos adelante las acciones. Esto salió muy claro en el encuentro de hoy”, aseguró Luis Castellano.

Además, contó que “vamos a seguir proyectando para adelante, porque es la construcción de nuestra ciudad, la ciudad que viene”.



EL DESAFÍO PERMANENTE

En el mismo plano, Omar Perotti afirmó que “siempre es importante y enriquecedor escuchar. La riqueza de los participantes, la interacción entre los distintos actores con sus compromisos sociales, productivos, de diferentes entidades de la ciudad, creo que son las cosas que realmente sirven”. “Yo creo profundamente en esta ciudad, en su gente, en la capacidad de reinventarse, en la capacidad de estar siempre tomando lo mejor de lo que fue cada uno de nuestros años anteriores, pero ir poniéndole el desafío permanente”, finalizó el Gobernador.