"Paseo Yrigoyen" se constituye como Centro Comercial abierto

En el SUM del Centro Comercial e Industrial de Rafaela se realizará este lunes, a partir de las 13:30 horas, la charla "Gestión comercial asociativa: claves para su desarrollo exitoso", a cargo de Oscar Antonione, director del Programa de Fortalecimiento al Comercio Minorista de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Esta iniciativa es organizada por la CAME, la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y otras actividades de la Provincia de Santa Fe (FECECO) y la Comisión de Comercio & Servicios del CCIRR; y está destinada a aquellos empresarios y emprendedores que tengan interés en el potenciamiento de sus sectores comerciales distritales. La entrada es libre y gratuita, pero se requiere inscripción previa, ya que los cupos son limitados. En tanto, en el mismo marco, se firmará el acta constitutiva de Paseo Yrigoyen como Centro Comercial.



RECORRIDA DEL INTENDENTE

Precisamente, el intendente Luis Castellano recorrió algunos comercios que forman parte del emprendimiento “Paseo Yrigoyen”. El mandatario realizó la actividad acompañado por el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, y representantes del paseo que, además, integra el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR).

“El Paseo Yrigoyen es un paseo comercial a cielo abierto, uno de los últimos que se han constituido en nuestra ciudad, y, en este esquema de visitas que está efectuando el intendente Luis Castellano a diferentes empresas vinculados a la industria y al comercio de los servicios, respondimos a la invitación que nos realizaron los integrantes de este paseo para recorrer juntos el bulevar Yrigoyen”, comentó Diego Peiretti.

“Estuvimos viendo las últimas inversiones que se hicieron en el área, ahora también vinculado por la ciclovía, y charlando con los comerciantes sobre el impacto que han generado en el sector obras como la mencionada ciclovía y el recambio de luminarias -pasaron de vapor de sodio a led-”, dijo y agregó que “también estuvimos dialogando sobre los desafíos que se avecinan, el proyecto que hemos diseñado para la remodelación de los canteros centrales, entre otros temas”.

Diego Peiretti describió: “Les contamos que tenemos una agenda de trabajo en donde vamos apoyando y acompañando a los diferentes paseos de compras que se van conformando en la ciudad. Así lo venimos haciendo con Comercial Oeste, Paseo Yrigoyen, Punto Sarmiento, Punto Sacripanti, en definitiva, diferentes sectores de comerciantes que se van asociando y generando actividades asociativas en donde nosotros asumimos un fuerte compromiso”.



UN SECTOR REVITALIZADO

Marisol Escandell, integrante de “Paseo Yrigoyen” mencionó: “Somos más de treinta comercios que tenemos una idiosincrasia, una estética muy particular, y lo que queremos es revitalizar bulevar Yrigoyen, entendiendo que es uno de los bulevares fundacionales más pintorescos y lindos de la ciudad. Es una vía con mucho verde y residencias con características arquitectónicas muy especiales. Todos los comercios que estamos en Paseo Yrigoyen, primero, somos amigos y, después, trabajamos juntos. Eso nos permite hacer mucha sinergia comercial y pensar en el cliente como primera cuestión. Por eso queríamos mostrarle a Luis Castellano y su equipo cómo hacemos nuestro trabajo”.