¡Manchester City, dueño de Europa!

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Manchester City ganó la Champions League por primera vez, al vencer ajustadamente a Inter de Milán por 1 a 0 en el partido final disputado ayer en la ciudad turca de Estambul.

El estadio Olímpico de Atatürk, colmado por 75 mil espectadores, fue el escenario del encuentro, que se definió con un gol del español Rodri sobre los 23 minutos de la segunda parte.

De esta manera, el equipo comandado por Pep Guardiola, luego de un primer intento fallido ante el Chelsea en la final de la edición 2020/2021, conquistó su primer trofeo de la Liga de Campeones en sus 129 años de historia. Además, es su segundo título continental ya que, en la temporada 1969/70, había ganado la Recopa de Europa.

Con esta consagración, el Manchester City consigue el "triplete" por primera vez en su historia habiendo ganado, además del certamen europeo, la Premier League y la FA Cup. Además, "Pep" conquistó por segunda ocasión este logro habiendo sido la primera cuando dirigió a Barcelona en 2008/09.

Por su parte, Inter perdió su tercera final de Champions League siendo un hecho que no sucedía desde la edición 1971/72, cuando cayó ante el mítico Ajax de Países Bajos con Johan Cruyff como referente. La última vez que el Inter de Milán conquistó el máximo logro a nivel de clubes en Europa fue en la temporada 2009/10 donde se consagró campeón en Madrid, España ante el Bayern Múnich de Alemania.



UNA TEMPORADA MAGNÍFICA

El delantero argentino del Manchester City, Julián Álvarez, no ocultó su alegría tras conquistar este sábado la UEFA Champions League, su decimotercer título en cinco años de carrera, y aseveró que fue "una temporada magnífica".

Además, contó qué les dijo Josep Guardiola en el entretiempo y habló de lo que fue llegar desde Argentina al fútbol inglés.

El atacante sostuvo que "En muy poco tiempo una temporada magnífica, increíble. En lo personal, no solo por la victoria sino porque aprendí mucho, crecí mucho como jugador y como persona. Era un desafío para mí venir desde Argentina a otro país, a otro fútbol y la verdad que me recibieron muy bien, me ayudaron mucho. Hoy terminamos la temporada de la manera que todos queríamos: ganando todo".

"Todos nos apoyamos entre todos, es el ambiente que hay en el grupo. Más allá de que unos jueguen más y otros menos, todos tiramos para adelante y por eso se dan los resultados", añadió el ex River.

Luego, confesó qué les dijo Guardiola en el entretiempo tras un primer tiempo difícil: "Todos sabemos lo que significa jugar una final de Champions, sabíamos que iba a ser difícil. Sabíamos que ellos tienen grandes jugadores y juegan muy bien. Pep nos trató de decir en el entretiempo que estemos tranquilos, que entendía los nervios de jugar una final, que no era fácil pero que iba a llegar el gol como así fue".

Por último, al ser consultado por su futuro próximo, el cordobés afirmó: "Muy contento, un año increíble. Ahora tengo que ir a la Selección, después vacaciones y después veremos cómo sigue".



La síntesis del encuentro:



Estadio: Olímpico Atatürk.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia) .

VAR: Tomasz Kwiatowski (Polonia) .



Manchester City: Ederson Moraes; Manuel Akanji, Rúben Dias, Nathan Aké; Jhon Stones, Rodri, Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne; Bernardo Silva, Jack Grealish y Erling Haaland. DT: Josep Guardiola.



Inter: André Onana; Matteo Darmian, Francesco Acerbi, lessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Federico Dimarco, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu; Lautaro Martínez y Edin Dzeko.

DT. Simone Inzaghi.



Gol en el segundo tiempo: 23m. Rodri (MC).



Cambio en el primer tiempo: 35m. Phil Foden por Kevin De Bruyne (MC).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Romelu Lukaku por Edin Dzeko (I); 30m. Robin Gosens por Alessandro Bastoni (I) y Raoul Bellanova por Denzel Dumfries (I); 36m. Kyle Walker por Jhon Stones (MC); 38m. Henrikh Mkhitaryan por Hakan Calhanoglu (I) y Danilo DAmbrosio por Matteo Darmian (I).