Un cuento chino

La plata que traen de China es una trampa, no porque exista alguna conspiración rara ni ninguna razón que sirva para argumento de Hollywood, como la posibilidad de que hagan un puerto en el lugar más austral y estratégico del mundo, sino porque es una operatoria de comercio exterior que suma cero. Un Swap, o pase de monedas en castellano, es una operación donde contabilizamos un activo por el monto del mismo y un pasivo por idéntico monto. Registramos en el balance del BCRA un activo por los yuanes y un pasivo por los pesos que les deberíamos a los chinos. Además, no es grato que llamen a nuestro país Argenchina, recuerden que estamos haciendo negocios con un país que no respeta a su población, no tiene democracia, posee un partido único, explota a sus trabajadores -no hay gremios!- y hay muchas libertades que en dicho país no se respetan, incluso las más básicas como las religiosas.

Tratando de explicar de la forma más sencilla, dicha operatoria de pases de monedas o Swap, lo describiremos como si fuera en unidades físicas. La situación sería similar a una despensa que compra mercadería, por ejemplo yerba, con un préstamo del proveedor de la misma. En este caso contabilizaríamos la mercadería como un activo y el préstamo como un pasivo, ambos se compensan. Luego solo tendríamos ganancias si vendemos la yerba a un precio mayor al del préstamo que debemos cancelar. Pero en el caso de nuestro país, sabemos que el precio al que se va a vender la yerba es menor al del préstamo, ya que tenemos un cepo sobre el precio del dólar y cuando un importador demanda los mismos valen menos que a valor de mercado. Por lo tanto, es como si el gobierno importara paquetes de yerba que valen un dólar y los vendería en el mercado a $250, cuando el valor del dólar es $500, está perdiendo en unidades físicas la mitad de lo que importó.

Esta misma situación se produce cuando toma préstamos con el FMI, vean que esta situación es igual a la del gobierno anterior, ambos se endeudaron con dicho organismo y utilizaron la deuda para sostener artificialmente el valor del dólar oficial. En esta dinámica el ministerio de economía está negociando el adelantamiento de los desembolsos que estaban previstos hasta fin de año, ya que tenemos vencimientos junio y julio por más de cinco mil millones de dólares y nuestras escasas reservas de libre disponibilidad no pueden afrontarlos. Que esto ocurra es por ahorra incierto, ya que incumplimos con los condicionamientos que el organismo de crédito nos impuso.

Por las dudas, también salimos a mendigar dinero a otros organismos del planeta y recaemos en el BRICS, que agrupa a Brasil, Rusia, India y Sudáfrica y es aquí donde ha declaraciones del presidente Lula pidiendo de que se le preste a Argentina, mientras que su lugarteniente Dilma dice que para ello debería a autorizarse el ingreso al BRICS de nuestro país. El motivo de dichas declaraciones es perseguir que este organismo nos preste dinero, lo que no nos dicen es que ingresarán los dólares y con ellos les pagaremos a los importadores brasileros. Deuda entre privados, pero que se paga con el dólar del cepo, por lo que los importadores pagarán la mitad y el otro medio se afrontado por todos los argentinos cuando se honre la deuda.

Mientras tanto, nadie contrata trabajadores en Argentina por miedo a juicios laborales posteriores, nadie se muda porque no sabe las condiciones de alquiler de un nuevo inmueble, precios, garantías, etc., nadie vende dólares porque intuye que en el futuro va a subir, no se hacen inversiones por la gran incertidumbre futura, y pasan los meses, los años y la vida, y como en un cuento chino, los sueños de muchos argentinos se postergan hasta después de las elecciones, otra vez.



