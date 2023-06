Costamagna tercero en la serie

José Luis Costamagna obtuvo el tercer puesto en la tercera serie de la Clase 2 por la quinta fecha del Turismo Pista, que se corre este fin de semana en el circuito pampeano de Toay. Con el VW Up, el susanense quedó a 3s 486 del ganador José Bailone (Fiat Way), mientras que segundo en la batería llegó Ezequiel Bosio (VW Up). Cabe acotar que en pista había sido cuarto, pero fue recargado el tercero Franco Nazzi con lo cual mejoró un puesto.

Benjamin Conti quedó cuarto, Nazzi fue quinto y Franco Bucholz quedó en el sexto puesto. Como dato estadístico, luego de la segunda sesión de clasificación Costamagna había quedado sexto.

En la segunda serie el ganador fue Carlos Morier (Fiat Way), seguido de Luciano Martinez y Andrés Calderón, mientras que la primera batería tuvo como ganador al poleman Lucas Bayala, escoltado por Santiago Lantella, en tanto que tercero se ubicó Yair Etcheveste, siendo octavo el rafaelino Ricardo Saracco (VW Up), a 9s 296 del ganador.

La Clase 2 girará nuevamente este domingo, cuando desde las 10.15 se ponga en marcha la final de la categoría.