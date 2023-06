CRAR mantuvo su racha triunfal frente a Logaritmo

El Círculo Rafaelino de Rugby siguió su buen andar en el torneo de Segunda División del Regional del Litoral, al derrotar este sábado como visitante a Logaritmo de Rosario por 39 a 23, en uno de los partidos correspondientes a la 13ª fecha.

El equipo Verde consiguió un nuevo triunfo con bonus ofensivo al apoyar cinco tries y de esa manera continuar siendo el único puntero. Las conquistas llegaron por intermedio de Ricardo Brown, Ignacio Sapino, Agustín Cesano, Leonardo Sabellotti y Martín Barberis. En tanto, José Francone -que jugó en esta ocasión como apertura- mostró su buena puntería en los envíos a los palos con dos penales y tres conversiones, mientras que Pablo Villar también sumó una conversión.

Tras aquel traspié ante Tilcara iniciando las revanchas, CRAR lleva tres victorias consecutivas con bonus que confirman su ilusión a luchar por el título.

Para este partido, el Head Coach Alejandro Chiavón dispuso el siguiente 15 inicial: Jonatan Viotti, Martín Barberis y Jorge Requelme; Guillermo Bulacios y Juan Cruz Karlen; Facundo Aimo, Ignacio Sapino y Mariano Ferrero; Agustín Cesano y José Francone; Leonardo Sabellotti, Nicolás Imvinkelried (c), Santiago Albrecht y Ricardo Brown; Jerónimo Ribero.

En cuanto a los demás resultados de la jornada en Ibarlucea, la reserva de CRAR logró un buen triunfo por 36 a 33 ante el puntero de esta categoría, mientras que en pre-reserva ganó Logaritmo por 33 a 12.



MÁS VENTAJA

Quien llegaba como escolta, Los Caranchos, perdió en Esperanza y lo aprovechó Jockey de Venado Tuerto. Ahora CRAR le lleva dos puntos al equipo venadense.

Estos fueron los marcadores: Alma Juniors 26 - Los Caranchos 10; Provincial 22 - Jockey VT 53 y La Salle 31 - Universitario SF 26. Libre: Tilcara.

Posiciones: CRAR 50 puntos; Jockey VT 48; Los Caranchos 44; Alma Juniors 39; La Salle 31; Tilcara 28; Logaritmo 13; Provincial 6; Universitario 4.

Próxima fecha (14ª): Tilcara vs. La Salle; CRAR vs. Alma Juniors; Jockey de Venado Tuerto vs. Logaritmo y Universitario vs. Provincial. Libre: Los Caranchos.