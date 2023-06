9 de Julio va por tres puntos importantes en el Soltermam

A medida que avanza el Federal A, para 9 de Julio empiezan a tener mayor importancia cada una de sus presentaciones. Sobre todo en casa y por ende, el partido de este domingo a las 17.30 ante Crucero del Norte es uno de ellos. El cotejo correspondiente a la 15ª fecha de la Zona 4 será dirigido por Fernando Rekers.

En su última presentación el León con la caída ante Gimnasia y Tiro vio interrumpida una serie de cuatro fechas sin derrotas y pretende recuperarse para volver a iniciar una racha favorable. La oportunidad es inmejorable, porque Crucero del Norte se encuentra a cuatro puntos de la escuadra rojiblanca y Central Norte. De tal modo, se pondría a tiro pensando en ir cerrando la segunda rueda con buenas expectativas, siempre en el objetivo de mantener la categoría.

De cara a este partido, el técnico Maximiliano Barbero efectuaría una modificación, con el ingreso de Fernando Nuñez por el defensor Matías Loboa. Esto implicaría un cambio táctico para volver a jugar con dos delanteros netos, algo lógico en condición de local, en referencia a cómo había iniciado el partido en Salta cuando Román Bravo había sido el único atacante definido.

Recordemos que en la semana el León movió el mercado de pases con la llegada del volante Leandro Larrea, en su regreso al Club, del lateral izquierdo Jeremías Kruger y el delantero Mateo Gutiérrez, quienes ya entrenaron a las órdenes del DT.

El equipo misionero, por su parte, sumó a Alejo Mainero, Gastón Torres y Lucas Marciante. Mainero es un joven delantero de 22 años, proveniente de Estudiantes de Río Cuarto. Torres es un volante ofensivo de 23 años que llega proveniente de Talleres de Córdoba y Marciante es volante central y proviene de Juventud Unida de Gualeguaychú.



LOS DETALLES

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Fernando Rekers. Asistentes: Andrés Franco y Nicolás Sosa. Cuarto árbitro: Angel Ayala.

Horario: 17.30.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Brian Peralta, Agustín López, Alex Salcedo y Wilson Ruiz Díaz; Fernando Nuñez y Román Bravo. DT: Maximiliano Barbero.

Crucero del Norte: Mauricio Pegini; Walter Figueroa, Nicolás Portillo, Iván Benítez, Nicolás Inostroza; Lautaro Soto, Nicolás Fassino, Matías Iglesias, Abel Méndez; Ignacio Valsangiacomo y Ernesto Álvarez. DT: Carlos Macchi.



RESTO DE LA FECHA

Hoy también jugarán: a las 16 Sol de América de Formosa vs. Juventud Antoniana de Salta, Joaquín Gil; a las 17 Central Norte vs. Gimnasia y Tiro de Salta, Maximiliano Macheroni; y a las 18 Sarmiento de Resistencia vs. San Martín de Formosa, César Ceballo. Tiene fecha libre Boca Unidos de Corrientes.