CRAR va por otro triunfo ante Logaritmo

Este sábado se disputará la 13ª fecha del torneo de segunda división del Regional del Litoral, con el Círculo Rafaelino de Rugby trasladándose hasta Ibarlucea para enfrentar a Logaritmo. El partido principal dará comienzo a las 16 con el arbitraje de Juan Vega, en tanto que la reserva arrancará a las 14.15 con el contralor de Leandro Magnabosco, y el de pre-reserva a las 12.30.

El equipo rafaelino viene de derrotar a Provincial y marcha en el primer puesto del torneo con un punto de ventaja sobre Los Caranchos de Rosario, y dos puntos sobre Jockey de Venado Tuerto.

Para este partido, el Head Coach Alejandro Chiavón dispuso el siguiente 15 inicial: Jonatan Viotti, Martín Barberis y Jorge Requelme; Guillermo Bulacios y Juan Cruz Karlen; Facundo Aimo, Ignacio Sapino y Mariano Ferrero; Agustín Cesano y José Francone; Leonardo Sabellotti, Nicolás Imvinkelried (c), Santiago Albrecht y Ricardo Brown; Jerónimo Ribero.

Los demás partidos de la fecha serán: a las 16 La Salle vs. Universitario, Javier Legarreta; Provincial vs. Jockey, Juan Orell y Alma Juniors vs. Los Caranchos, Federico González. Libre: Tilcara.

Posiciones: CRAR 45; Los Caranchos 44; Jockey 43; Alma Juniors 34; Tilcara 28; La Salle 26; Logaritmo 13; Provincial 5 y Universitario SF 1.



PEÑAROL CAMPEON

En la final del Súper Rugby Américas, jugada anoche en el estadio Charrúa de Montevideo, Peñarol de Uruguay se consagró campeón -por segundo año consecutivo- al ganarle a Dogos de Córdoba por 23 a 17.