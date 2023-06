Busatto impulsa una serie de reformas con el foco en lo social y la seguridad

Con soltura y a la vez con solidez, el precandidato a gobernador, Leandro Busatto, desarrolla los pilares de lo que sería su programa de gestión en la Casa Gris, con la política social como punto de partida. Ayer llegó a Rafaela para presentar su postulación acompañado por la concejal rosarina, Norma López, quien encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales por "Unamos Fuerzas".

Después de visitar Ramona, Santa Clara de Saguier y Susana, terminaron el día en el Sindicato de la Carne de Rafaela con un acto en el que convocaron a la militancia a "dejar todo" en esta campaña. Además presentaron la candidatura del profesor Francisco Barredo para el cargo de senador departamental y saludaron a Sara Gentilini, quien integra la misma lista que Norma López.

Antes visitaron la Redacción de este Diario para compartir sus sensaciones a 40 días de las elecciones primarias, en la que dirimirán la candidatura del frente "Juntos Avancemos" (peronismo y aliados) con otras tres listas. "Estamos bien, pero el contexto no", dice Busatto con honestidad brutal. "Creemos que la sociedad argentina atraviesa un momento de profunda insatisfacción democrática. Cuarenta años después de haberse recuperado la democracia, hay gente que efectivamente no come, no se educa y no se cura con la democracia. Es tiempo de que Santa Fe salde esa deuda democrática con su pueblo y tenga un gobierno que realmente piense la provincia desde otro lugar, con otra mirada, con otra perspectiva, y que le agregue a esa riqueza productiva una justicia distributiva que falta en sus trabajadores, en sus familias, en un montón de regiones", sostuvo.

"Es momento de construir políticas de estado, después de cuarenta años no podemos seguir pretendiendo que cada gobierno empiece y termine su historia con su propio libreto, sin reconocer las cosas buenas que se han hecho, y sin reconocer aquellas que faltan. Nos hemos propuesto, en el caso mío como candidato a gobernador, y de Norma como candidata a diputada, trabajar en una agenda de temas concretos, estamos convencidos que la política tiene que volver a empatizar en una agenda programática vinculada a la cotidianidad de los problemas de la gente, y para eso nos plantamos en una campaña ultrapropositiva", expresó Busatto.

"Queremos decirles a las santafesinas y a los santafesinos qué vamos a hacer cuando gobernemos. Y también cómo lo vamos a hacer, con propuestas concretas que aborden temáticas específicas, y que también nos permita brindar un panorama de que esta provincia puede mejorar", explicó. Y después remarcó que seguridad, educación, salud, desarrollo territorial y hábitat, empleo y producción y ambiente "son los seis ejes temáticos que vamos a desarrollar durante la campaña".

En materia de seguridad, Busatto planteó "la necesidad de lograr un gran acuerdo político, democrático y social para trabajar en la construcción de una política pública, una política de estado sostenible en el tiempo sobre cuatro pilares". En tal sentido, señaló que todo comienza con "una reforma normativa para generar una ley de seguridad pública que no tenemos, una nueva ley del personal policial ya que la actual es de 1975, una nueva ley de servicio penitenciario pues la vigente es de 1978, una ley de control ciudadano sobre la fuerza de seguridad, porque todavía se rigen por el esquema de asuntos internos".

Asimismo, indicó que "necesitamos un gran acuerdo político y social para reformar la policía, a cuarenta años de retornada la democracia, a la política le incomoda todavía saber qué va a hacer con la policía, y a su vez la policía se percibe como parte del problema y no de la solución". "Tenemos que trabajar en una reforma en serio, que nos brinde fuerzas de seguridad democráticas, con vocación democrática, con preparación para enfrentar la complejidad del delito actual y con la idea de recuperar la vocación del servidor público. Hoy la policía para muchos solo es un empleo. Eso tiene que ver con la institución que perdido legitimidad".

Para Busatto se requiere herramientas como inteligencia criminal, una Licenciatura de Seguridad pública, tecnología, equipamiento y la posibilidad inclusive de trabajar en una policía con distintas especialidades. "Debemos crear una policía fuerte, con respaldo político, transparente con capacidad de enfrentar los delitos más complejos" cerró.

Y la inseguridad, además, se combate con "políticas sociales en todo el territorio", en especial en los barrios populares de Rosario, Santa Fe y también en Rafaela. "Hay que invertir en luz, agua, cloacas, gas y conectividad, también pavimento", enfatizó Pullaro.

"Sobre todo, debemos tener otra mirada en los clubes de barrio. Tengo un proyecto para crear el Ministerio de Deportes, que implica un cambio cualitativo en la política deportiva de la provincia de Santa Fe. Y eso tiene que ver también con masificar la política deportiva, trabajar con los clubes y con los deportes federados, y aprovechar esto para implementar la segunda parte, que es una ley de financiamiento deportivo. Con el uno por ciento de la tasa de exportaciones e importaciones portuarias, podemos financiar la política deportiva pues se recaudaría 7.500 millones de pesos", afirmó Busatto con entusiasmo.

"Estamos convencidos que un pibe en un club, es un pibe menos en la calle, lejos de la droga y lejos del problema del delito", resaltó. En este contexto, Busatto y López presentaron el proyecto para crear el Boleto Deportivo Gratuito que toma "el buen ejemplo del Boleto Educativo Gratuito". "La idea es dar 24 pasajes mensuales a cada deportista para que pueda ir al club. Se trata de una política en la que vamos a trabajar con las listas de socios y deportistas en actividad de cada institución", precisó.

Por último, el candidato a gobernador remarcó que "debemos avanzar en un gran acuerdo político y social para trabajar sobre la reforma de la justicia" pues considera que el sistema penal no funciona bien. "El sistema acusatorio y el MPA no funcionan como la sociedad espera, tenemos fiscales presos, han sido parte del problema no de la solución. Hay que poner de vuelta la institución de la justicia de cara a la sociedad no de espalda", aclaró.



PUENTES Y DIÁLOGO

Busatto defendió la idea de "generar espacios de diálogo en la política, debemos tender puentes entre los distintos espacios y dejar de lado la lógica de la grieta y la confrontación". "La fragilidad democrática se percibe en la idea de que tenemos miedo a hablar con el otro. El que piensa diferente no es nuestro enemigo. Esa lógica distorsiona los niveles de acuerdo que la democracia necesita hoy", reflexionó.

"Argentina necesita volver a reencausar los próximos veinte años construyendo una agenda que permita tener puentes y acuerdos. Acuerdos no para los dirigentes políticos, no acuerdos de cúpula sino acuerdos para la gente. La política tiene que salir de la comodidad de mirarse el ombligo y mirar más en la calle sino querés que te digan que somos una casta. Hay que aceptar los problemas que hay, sensibilizarnos con la realidad que está viviendo la gente y tratar de ponerte en el lugar del otro, porque sino es muy difícil que la gente crea que la política sirve para transformar su cotidianidad para bien. Y me parece que los políticos tenemos hoy por hoy esa deuda. Opinamos, pero estamos lejos los problemas", amplió.

Norma López, por su parte, considera que "es la Legislatura donde debe profundizarse el diálogo y la idea de tender puentes para promover políticas y leyes que impacten en forma positiva en la vida de la gente". "Después que ganemos las PASO con Kiko, el 17 de julio vamos a estar convocando a todos los espacios, porque necesitamos de grandes acuerdos con coincidencias mínimas, lo que no se hizo hasta hoy", expresó mientras admite que su crítica al gobernador, Omar Perotti va por ahí, por la falta de diálogo con el resto de los actores.

"La política tiene que ser una herramienta de transformación para hacerle más llevadera la vida a todas las familias de nuestro territorio. Entonces, vamos a estar haciendo, priorizando consensos con todos", afirmó López.

-¿Qué mirada tienen sobre Rafaela y la región?

-Esta es una región con una potencialidad productiva enorme a la que le faltan obras de infraestructura básica. Hoy estábamos recorriendo el Ramona, no tiene acueducto, no tiene gasoducto. Lo segundo que observamos es que Rafaela y parte de la región ha empezado a convivir con las problemáticas de las grandes regiones. El delito, la connivencia con bandas organizadas, que se dedican a delinquir. Me parece que necesitamos rediseñar un espacio de seguridad para estas localidades con la posibilidad de que los municipios intervengan, no como lo han hecho hasta ahora. En cuanto a lo productivo, queremos el regreso a la banca pública. Porque queremos un organismo financiero provincial que apueste al crédito con sentido estratégico, para que apoye a las Pymes o a los pequeños productores, a los emprendedores y a los trabajadores autónomos. Y una banca pública para acceso al crédito hipotecario.