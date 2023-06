El mercado espera una inflación anual del 148%

El pronóstico de inflación del mercado para todo 2023 pegó otro fuerte salto y ya se proyecta un IPC superior al 148%, muy por encima del 126,4% que se calculaba un mes atrás, según se desprende del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que difundió este viernes el Banco Central.

Al difundir el resultado del relevamiento de expectativas de mercado, el Banco Central relativizó ayer el pronóstico de inflación del 9% realizado por las consultoras, y dijo esperar que el costo de vida se ubique por debajo del 8,4% de abril. En el relevamiento actual, realizado entre 29 y 31 de mayo, analistas estimaron una inflación mensual de 9% para mayo.

Pero el BCRA aclaró que luego de que se brindaran los pronósticos al BCRA, "se conoció nueva información que sugiere que la inflación mensual se moderó con respecto al 8,4% observado en abril. Tanto los diversos indicadores de alta frecuencia de precios mayoristas y minoristas monitoreados por el BCRA como el IPC de la Ciudad de Buenos Aires (7,5% de aumento en mayo) sugieren una evolución más contenida que en el mes previo.

En tanto, los analistas del REM estimaron una inflación para todo el año de 148,9%. Quienes mejor pronosticaron esa variable en el corto plazo (TOP-10) esperan una inflación de 147,4% i.a. para 2023. A su vez, revisaron las previsiones para 2024 y 2025, ubicando la inflación en 105,7% y en 56,7%, respectivamente.

Respecto del IPC Núcleo, los participantes del REM revisaron al alza las previsiones de inflación núcleo para 2023, ubicándola en 148,5%, y para 2024, en 106,4%. Para el período anual 2025 proyectaron una inflación núcleo de 54,8%.

Quienes participan del REM esperan un nivel del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2023 inferior al de 2022 en 3,0%, en tanto que el TOP-10 de quienes mejor pronosticaron el crecimiento económico en el pasado proyecta, en promedio, una reducción de 2,5%. Para 2024 estiman una contracción anual promedio de 0,3%.

Para junio, quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados de 93,2%, superior a la tasa promedio registrada durante mayo de 2023 (90%). Quienes mejor pronosticaron la tasa en el corto plazo prevén, en promedio, que la misma se ubique en 94,24% en el mes de junio.

Los analistas del REM pronosticaron el tipo de cambio nominal promedio de $248,11 por dólar para junio (7,3% de variación mensual esperada) y quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable en el corto plazo proyectaron que el tipo de cambio nominal promedio para el mismo período se ubique en $248,84/US$ (7,6% mensual de variación).

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM estiman un monto, para 2023, de US$ 71.053 millones, superior al pronóstico de los integrantes del TOP-10, que proyectaron el valor de exportaciones en US$ 70.444 millones.

En cuanto a las importaciones (CIF) del 2023, las proyecciones para el conjunto de participantes del REM se ubicaron en US$ 70.400 millones, mientras que las y los integrantes del TOP-10 las estimaron en US$69.429 millones.

Así, los participantes del REM contemplan, para el 2023, una caída interanual de 19,7% en el valor de las exportaciones y de 13,6% para las importaciones.

Quienes participan del REM estiman que en el primer trimestre de 2023 se habría registrado un nivel de desempleo de 7% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Para los integrantes del TOP-10, la tasa de desempleo se habría ubicado en 6,8% durante el primer trimestre de 2023.

El conjunto de participantes prevé una suba de la tasa de desempleo durante el resto del año hasta 7,5% para el último trimestre de 2023.

La proyección del déficit fiscal primario nominal del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) se ubicó en $ 4.500 miles de millones para 2023 y en $ 3.500 miles de millones para 2024. El promedio de las y los 10 pronosticadores más precisos durante el año pasado para esta variable espera un déficit de $ 3.974 miles de millones para 2023. (NA)