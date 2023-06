La interna oficialista al rojo vivo, con acusaciones cruzadas y una "amenaza"

A cinco días de que se concrete el cierre de las alianzas electorales, la interna del oficialismo atraviesa por estas horas momentos de "extrema tensión" ante la presión ejercida por el kirchnerismo y el massismo para que el Frente de Todos lleve una sola lista a las elecciones primarias. "Son momentos de extrema tensión porque estamos en la recta final. En estos días se juega qué va a pasar en los próximos años, por eso cada cual presiona para que gane su posición", reflexionó ante Noticias Argentinas una importante fuente de la coalición gobernante.

La presión ejercida por el ministro de Economía, Sergio Massa, para armar una lista de unidad volverá a quedar expuesta en su discurso de cierre del Congreso del Frente Renovador, que se realizará este sábado en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde el tigrense también reflotará el concepto de "orden político para tener orden económico".

El razonamiento que opera en la tropa massista es que "no hay margen para ir a una PASO, porque dividir los votos en una primaria te puede hacer salir tercero y provocar un serio problema de gobernabilidad".

"Lo que estamos planteando es que, sea quien sea, tiene que haber un candidato único para estar competitivos. En unidad, con todos adentro, sumando gobernadores, sindicatos y políticos, la coalición es competitiva", sostienen desde el entorno del titular de Palacio de Hacienda.

La mirada de Massa es distinta de que tiene el presidente Alberto Fernández, quien cree que el espacio no tiene ningún candidato con el caudal de votos suficientes como para ser el único representante del espacio, por lo cual abrió el juego a que se anoten el embajador en Brasil, Daniel Scioli, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

Durante un encuentro de más de dos horas, el Presidente y su ministro de Economía se reunieron este miércoles en la Casa Rosada, pero no hubo acuerdo sobre la estrategia que buscan impulsar la vicepresidenta Cristina Kirchner y el funcionario nacional, quienes ahora sumar el apoyo explícito de los gobernadores peronistas que exigieron la "construcción de una lista de unidad".

En ese marco de fricciones permanentes, la presidenta de la Cámara de Diputados y dirigente massista, Cecilia Moreau, afirmó que "es posible que haya una reconfiguración política del Gobierno" y no descartó que Sergio Massa pudiera dejar el Ministerio de Economía.

"Creo que es posible que haya una reconfiguración política del Gobierno. Lo veo a Sergio muy cansado de tanta presión, de tanto esfuerzo y de la incomprensión que hay por parte de algunos dirigentes de nuestro espacio político", sostuvo Moreau en declaraciones radiales.

Luego de los dichos de la dirigente massista, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a cuestionar la idea de ir con un postulante único a las PASO y apuntó contra quienes "creen que siguen teniendo el dedo mágico de alguien para definir el candidato". Además, Aníbal Fernández afirmó que el rumor de que Massa podía abandonar el Gabinete nacional era "más una amenaza que una posibilidad cierta".

En tanto, fuentes de la Casa Rosada reconocieron a Noticias Argentinas que "todo el mundo busca posicionarse" ante la cercanía del cierre de alianzas electorales y la definición de la estrategia electoral. "Están todos hablando con todos, así es un cierre de lista. Los que no quieren que haya PASO están tomando acciones y hacen jugar a los gobernadores y los que quieren PASO presentan candidatos", disparó una fuente con acceso al despacho presidencial.

A pesar de las "presiones" señaladas por algunos dirigentes del albertismo para que Scioli y Rossi declinen sus candidaturas, fuentes oficiales ironizaron: "¿Para qué quieren que se bajen Daniel y Agustín si no tienen a ningún candidato que mida más? La unidad tiene que ser por una posibilidad cierta y no por una cuestión de deseo".

Al respecto, el jefe de Gabinete planteó que "si no genera expectativas" declinaría su postulación presidencial y describió: "En un escenario como el que tenemos hoy, donde la actitud electoral del Frente de Todos es mayor que la de cualquier candidato, nos pone en una situación de muchísima competitividad". "Sería un error no desplegar esa actitud sin que haya unas PASO y, por el contrario, tratar de forzar una síntesis que no existe", alertó Rossi.

En la danza de nombres que podrían integrar una lista de unidad, la senadora bonaerense del Frente de Todos Teresa García planteó que le "gusta" una fórmula integrada por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, junto a la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala.

"Me gusta la fórmula Wado-Ledesma Abdala. Claudia refleja la fuerza que tiene una provincia del interior como Santiago del Estero, si hay que respetar la composición de la fórmula con una mujer, es una buena decisión", indicó García en declaraciones radiales.

Lo cierto es que los próximos días serán claves para el armado electoral del oficialismo, que deberá "pasar la tormenta" que implica cada cierre de listas para llegar "unidos y competitivos a la elección de octubre". (NA)