Massa rechazó los rumores sobre una posible renuncia

Tras las advertencias de Cecilia Moreau, quien dijo que el ministro de Economía, Sergio Massa, tenía un "nivel de hartazgo importante" ante la disputa política por las candidaturas, desde el Ministerio de Economía ratificaron que se sigue trabajando a pleno concentrados en la "gestión".

El propio Massa le pidió a su gabinete poner el foco en el trabajo y la gestión del día a día y no salir a hablar de política.

"Todos a trabajar, no se metan en el ruido político" y "Ningún funcionario de este Ministerio opina de política, ¿está claro?", fueron los mensajes y advertencias que el jefe del palacio de Hacienda le bajó a la tropa.

El líder político del Frente Renovador, que este sábado cerrará alrededor de las 17 el Congreso partidario en un micro estadio en el partido de Malvinas Argentinas, continuará con su agenda tal como lo tenía previsto.

Tras almorzar con embajadores y encabezar un anuncio de inversiones de la petrolera estadounidense Chevron, mantendrá una conferencia virtual con Chros Dodd, asesor del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Las luces de alarma se habían encendido a media mañana cuando la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, advirtió sobre la posibilidad de que Massa renuncie al cargo, ya que señaló que el tigrense está "muy cansado de la presión" y tiene un "nivel de hartazgo importante" por la interna del Frente de Todos.

"Creo que es posible que haya una reconfiguración política del Gobierno. Lo veo a Sergio muy cansado de tanta presión, de tanto esfuerzo y de la incomprensión que hay por parte de algunos dirigentes de nuestro espacio político", sostuvo la dirigente del Frente Renovador.

"No puede ser ministro de Economía de un Gobierno que se está tirando por los medios barbaridades en una PASO cuando la estabilidad económica está en riesgo", analizó Moreau.

En ese sentido, apuntó contra los sectores del Frente de Todos que reclaman que las candidaturas se definan a través de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), como el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.

Este sábado se espera que en el microestadio Direct TV Arena en Malvinas Argentinas, Massa cierre el Congreso del Frente Renovador y dé algunas pistas de su futuro y el de la alianza oficialista de cara al cierre de las candidaturas.



CONGRESO DEL

FRENTE RENOVADOR

A menos de dos semanas de los cierres de listas, el Frente Renovador (FR) liderado por el ministro de Economía, Sergio Massa, celebrará su Congreso Nacional y nucleará dirigentes de todo el país con el objetivo de ajustar la estrategia que adoptará de cara a la ingeniería electoral del Frente de Todos.

La fuerza política creada en 2013 es una de las patas de apoyo de la coalición oficialista y, en las últimas semanas, dio sobradas muestras de disconformidad con el rumbo del frente. Por tanto, este sábado 10, sus principales figuras tomarán la palabra y el titular del espacio cerrará la jornada de debate que tendrá lugar en el estadio Arenas (ex Direct TV), ubicado en la avenida Olivos 2315 de la localidad bonaerense de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.

Mientras en el interior del frente aún se debate respecto al mecanismo electoral, el ministro de Economía hizo público ya su rechazo a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como método para dirimir candidaturas, y postuló en su lugar la necesidad acordar un candidato de consenso para "ser más competitivos".

"Esto de querer exponer en una primaria si el Gobierno tiene diferencias o no las tiene, la verdad que me parece un gravísimo error", supo reclamar el tigrense luego de que el presidente Alberto Fernández señalara las primarias como el mecanismo "más democrático" para la designación.

Hace algunos días, los gobernadores del Partido Justicialista (PJ) respaldaron su pedido y se plegaron a exigir una fórmula única a través de un comunicado conjunto.

Si bien en la previa al Congreso que fue pospuesto en varias ocasiones, descartan definiciones en torno a candidaturas, se espera que el referente máximo del Frente Renovador a cargo del cierre, realice un cuadro de situación del país y marque los desafíos por delante. El resto de los dirigentes nacionales contará con 4 minutos para desarrollar su exposición durante la instancia de debate que tiene horario de ingreso a las 13.

En tanto, a las 14:30, se hará además la celebración de los 10 años de la fundación del Frente Renovador y aglutinará a "más de 12 mil congresales". (NA)