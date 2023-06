Victoria de Independiente

Independiente logró un poco de aire en su lucha por alejarse del descenso, al vencer a Sarmiento de Junín por 2 a 0, como local, en un partido correspondiente a la vigésima fecha de la Liga Profesional de fútbol, disputado anoche en Avellaneda. Los dos goles fueron de Matías Giménez, quien anotó a los 38 minutos del primer tiempo y también a los 7 del segundo. Con este resultado, Independiente llegó a los 21 puntos y le sacó cuatro a Arsenal, último en la tabla anual.

En tanto, Rosario Central empató 0-0 con Barracas Central, en condición de visitante y no pudo alcanzar el tercer puesto e igualar a San Lorenzo de Almagro. En el partido disputado en el Estadio Claudio Fabián Tapia, el "Canalla" y el "Guapo" no se pudieron sacar ventajas en un encuentro apático y de bajo nivel.



BOCA RECIBE A LANUS

Boca Juniors, que logró durante la semana el objetivo de clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores, recibirá hoy a Lanús en un partido válido por la fecha 20, que asumirá con varios suplentes debido a que tiene una cantidad inusual e importante de jugadores lesionados.El encuentro se jugará este sábado a partir de las 20 en La Bombonera, será arbitrado por Fernando Echenique y televisado por la señal ESPN Premium.

También jugarán: Platense vs. Tigre desde las 19 (Andrés Gariano, TNT Sports) y Talleres de Córdoba vs. Arsenal a las 21.30 (Hernán Mastrángelo, TNT Sports).