Capacitación en educación vial para cooperativas de trabajo

La Agencia Provincial de Seguridad (APSV) junto a la Municipalidad de Rafaela llevaron adelante un curso de capacitación en educación vial destinado a integrantes de cooperativas de trabajo. La directora del organismo, Antonela Cerutti, inició la charla explicando los alcances de esta capacitación, donde además se procedió a la entrega de cascos a aquellos que conducen sus motos todos los días para para trasladarse en la ciudad.

La funcionaria provincial indicó que "el 70% de las lesiones ante un siniestro vial suceden en la cabeza, por eso es importante que cuando se trasladan, lleven el casco colocado. Y no solamente es llevar el casco, sino que tiene que ser del talle correspondiente al diámetro de su cabeza, y también tiene que estar correctamente abrochado”.

Por su parte, Graciela Bonfigli, presidenta de la Cooperativa Nueva Tierra, explicó: “Ante la necesidad de que los asociados puedan tener un casco, primero se tramitó, junto con el municipio, la licencia de conducir de cada uno, y luego le solicitamos a Antonela Cerutti que nos acerquen algunos cascos para los asociados que habían hecho su primer carnet, como para que tengan una buena seguridad cuando van a sus trabajos".

Por parte del municipio estuvieron presentes el concejal Juan Senn; la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso y el secretario de Gobierno y Participación,

Jorge Muriel, quien destacó: “Con la campaña de Seguridad Vial Quién Pierde?, venimos trabajando desde el año pasado, en prevención, en educación y en control. Pero fundamentalmente, en el acompañamiento a sectores que no pueden acceder a la compra de un elemento esencial como el casco. Agradecemos profundamente la decisión política del gobernador Omar Perotti porque esto es algo que se viene haciendo en toda la provincia, y Rafaela no podía estar ajena”.

“Lamentablemente, algunos siniestros viales últimamente han costado vidas. Quizás, si hubiesen tenido el casco colocado, y correctamente colocado, se podrían haber evitado. Así que seguimos trabajando en la Seguridad Vial para que se logre comprender que el casco salva vidas”, completó el funcionario local.