AgroActiva, un escenario perfecto para candidatos en busca del voto del campo

La muestra AgroActiva, que comenzó el miércoles y termina este sábado en Armstrong con la participación de más de 850 expositores, se convirtió en una pasarela para los políticos nacionales y de la Provincia de Santa Fe en el marco de la campaña electoral. El jueves pasó Omar Perotti, quien participó del acto inaugural en calidad de gobernador pero también como candidato a diputado, el senador nacional Marcelo Lewandowski que busca ser el próximo jefe de la Casa Gris y la actual vicegobernadora que también se postula para la Cámara baja. Además estuvo el diputado nacional, Marcos Cleri, otro de los aspirantes a la gobernación santafesina en el actual turno electoral al igual que Carolina Losada, senadora nacional que se presenta en las primarias dentro del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe".

El viernes a la mañana el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, visitó AgroActiva junto al precandidato a gobernador, Maximiliano Pullaro, su compañera de fórmula, Gisela Scaglia y José Corral, quien encabeza la lista para Diputados. En el marco de sus recorridas por el país llevando su mensaje de precandidato presidencial se reunión con productores agropecuarios santafesinos, brindó una conferencia de prensa y recorrió la mega muestra.

El candidato a presidente expresó sobre la feria: “AgroActiva son esos lugares que vengo y me voy con las pilas cargadas para laburar veinte horas por día. Al ver la gente que recorre la mega muestra te das cuenta de lo que es el potencial que tiene la Argentina. A pesar del año que tuvo el campo por el clima la gente está recorriendo y viendo en qué puede invertir. Esto es la Argentina, este es el motor de recuperación. Esto es lo que te muestra que vale la pena hacer un esfuerzo todos juntos para sacar la Argentina adelante. Yo me voy súper entusiasmado, pero por otro lado también entendiendo la angustia de los productores, la sequía, las retenciones y que el gobierno los vuelve loco”.

A partir de la reunión que mantuvo con productores de la zona de Armstrong, Cañada de Gómez, Las Parejas, Las Rosas y Villa Eloisa dio a conocer sus principales proyectos para el sector. "Vengo con mi propuesta de duplicar las exportaciones agro alimenticias en seis años; quitar las retenciones de los productos regionales discriminando producto por producto. Yo soy muy de ir al fondo, de estudiar, de profundizar. Aprendí un poco el tema del arroz en Entre Ríos, el temas de los caminos, el problema de la hidrovía que no se ha dragado bien, los problemas laborales”.

Los periodistas encargados de la cobertura periodística de AgroActiva le preguntaron por las retenciones a los granos y productos primarios de exportación. Mostrándose como presidenciable anunció una política que implementaría en caso de acceder a la primera magistratura del país. “Lo primero que voy hacer día cero, el día 10 de diciembre, sacar las retenciones a todas las economías regionales. Más de 200 productores de distintas regiones del país; como, por ejemplo, el olivo. También los limones de Tucumán con el cero de gravamen por exportación. Y nuestra propuesta es bajar las retenciones, un impuesto espantoso, horrible. Somos el único país de América que tiene este gravamen. Entonces, derecho a exportación hay que ir eliminando”, finalizó Larreta.



MIRABELLA PIDE LA LEY DE

MAQUINARIA AGRÍCOLA

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, también visitó la edición 2023 de AgroActiva en la localidad santafesina de Armstrong, en donde se reunió con el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Eduardo Borri, empresarios y productores. El legislador se refirió a la necesidad de que el Congreso apruebe la ley que busca impulsar la producción nacional de maquinaria agrícola.

“Estamos promoviendo la ley que impulsa la producción de maquinaria agrícola para fortalecer la industria nacional y el desarrollo de insumos y agropartes. Queremos promover la industria nacional a nuestros empresarios y trabajadores, como lo hacen Brasil y Estados Unidos”, remarcó Mirabella.

“En esto, Santa Fe es líder. La provincia lidera la fabricación nacional de maquinaria agrícola, por lo que consideramos que apuntalar al sector es estratégico, ya que representa la conjugación más importante entre campo e industria. Es clave que haya normativas que impulse el desarrollo de la industria argentina y es imperativo que esto se apruebe lo antes posible”, agregó.

Asimismo, el diputado se refirió a la necesidad de eliminar progresivamente las retenciones y debatir la distribución de los ingresos entre las provincias productoras de granos, con un esquema similar al de las regalías. “Creo que hay que profundizar el debate sobre la eliminación de retenciones en el país. Progresivamente tenemos que ir hacia su eliminación, estoy de acuerdo de que es un impuesto distorsivo, pero mientras se cobren se tienen que distribuir entre las provincias productoras”, enfatizó el legislador.

“No puede seguir pasando que se cobren retenciones y se las siga quedando Buenos Aires. Las provincias son las que ponen su tierra, sus nutrientes, tal como las provincias petroleras que reciben regalías. Santa Fe es una de las quince productoras de granos, la mitad de las retenciones debería volver a ellas. Es una discusión sobre qué país queremos tener”, concluyó Mirabella.

El mencionado proyecto propone declarar a la Industria Argentina de Maquinaria Agrícola y de Agropartes como “Industria Estratégica para el Desarrollo Nacional” y fue presentado por el diputado Mirabella meses atrás, con el apoyo de CAMFA. Contempla el otorgamiento de beneficios fiscales a las empresas del sector, incluyendo devolución de IVA a las inversiones en bienes de capital y la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias. Además, se fija hasta el 31 de diciembre de 2031 un derecho de exportación del cero por ciento (0%) a la exportación de los bienes producidos en el marco del presente Régimen.



LEWANDOWSKI Y FRANA

Marcelo Lewandowski afirmó que “un acuerdo público - privado es fundamental para dar un paso adelante y consolidar un modelo productivo cuyos objetivos sean los de aumentar la producción e incrementar las exportaciones, pero que también tenga como foco principal que haya mejores salarios y que se garantice el consumo interno de la sociedad”.

Así el precandidato a gobernador de Santa Fe por el espacio 'Elijo Hacer' junto a Silvina Frana, su compañera de fórmula y ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia, presentó los principales lineamientos de su propuesta agroindustrial durante la 29° edición de Agroactiva 2023.

Además, Lewandowski remarcó que “es un momento de cooperación” y contó sus objetivos para “diversificar la matriz productiva y, principalmente, industrializar la ruralidad”. En ese sentido consideró que “para desplegar todo el potencial y la pujanza que tiene Santa Fe se necesita del impulso de un gran acuerdo público - privado, cuyo objetivo sea la dignidad de las personas”.

En Agroactiva dialogó con productores y con representantes de las principales empresas de la cadena agroindustrial nacional, entidades bancarias y de tecnología aplicada en la cadena de valor. Desde allí, a su vez, expresó su vocación para que “todas las herramientas que tenga disponibles la Provincia estén al servicio del productor”. En ese sentido detalló que “energía, conectividad y obra pública son elementos centrales”.

Por otro lado, Lewandowski presentó su proyecto para impulsar a nivel provincial la producción de alimentos en el ámbito de los periurbanos. Su objetivo es incorporar nuevas hectáreas al entramado productivo provincial en forma sostenible, generar nuevos emprendimientos y empleos con un enfoque local y contribuir a la diversificación de la oferta en góndola de productos frescos en las ciudades y comunas.

“Que al productor le vaya bien y que la gente se pueda alimentar más barato son objetivos centrales para nosotros. Este modelo productivo va a reducir brechas entre el productor y el consumidor final. Es algo que lo hemos hablado ya con el INTA Oliveros”, explicó al respecto.