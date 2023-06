Djokovic y Ruud irán por el título

Novak Djokovic (3°) se impuso 6- 3, 5-7, 6-1 y 6-1 ante Carlos Alcaraz (1°), quien se acalambró, y alcanzó la final del Roland Garros, su trigésimo cuarta definición de Grand Slam, buscando así su vigésimo tercer gran título, que en caso de conseguirlo será el récord.

Los calambres no son considerados una lesión, sino una falta de condición física, por lo que un tenista no puede pedir medical timeout. Alcaraz continuó con las molestias musculares en su pierna derecha que no le permitieron jugar con normalidad y Djokovic volvió a quebrar dos veces más: se adueñó 6-1 del tercer set. Lo mismo en el cuarto y último, que repitió el 6-1.

Será la séptima final del serbio en el polvo de ladrillo parisino, en busca de su tercera corona para completar vigésimo tercer Grand Slams, y se medirá contra el noruego Casper Ruud que venció al alemán Alexander Zverev, que venía de eliminar al argentino Tomás Martín Etcheverry, en sets corridos por 6-3, 6-4 y 6-0.

El oriundo de Oslo buscará conquistar su primer Grand Slam tras fallar en los dos primeros intentos el año pasado: en el Abierto de Estados Unidos ante Carlos Alcaraz y en la edición pasada de Roland Garros ante Rafael Nadal. El partido decisivo del segundo Grand Slam del año tendrá lugar el próximo domingo a las 10 de la mañana -horario de Argentina- en el Court Phillippe Chatrier, mismo recinto en el que se definieron ambas semifinales.

Este sábado, también desde las 10, se disputará la final femenina entre la polaca Iga Swiatek y la checa Karolina Muchova.