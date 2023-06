Con goleadores argentinos la definición de la Champions

Manchester City, con el campeón mundial Julián Álvarez como suplente, e Inter de Italia con Lautaro Martínez como titular, quién también alzó el título en Qatar, protagonizarán este sábado la gran final de la Liga de Campeones de la UEFA. La sede de esta definición, que se iniciará a las 16 (hora de la Argentina) será el Estadio Olímpico Atatürk, en Estambul, Turquía, con una capacidad para 74.753 espectadores, y será televisada por ESPN y la plataforma Star +. El polaco Szymon Marciniak, de 42 años, quien arbitró la final de la Copa Mundial de la FIFA que Argentina le ganó a Francia en Qatar el 18 de diciembre pasado, será el referí asistido por sus compatriotas Pawe Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz.

En caso de empate, se recurrirá a 30 minutos suplementarios y de subsistir la igualdad el trofeo se dirimirá mediante lanzamientos desde el punto penal, como ocurrió en 11 de las 67 definiciones, en las que cinco culminaron en la prórroga y solo una con un segundo cotejo, que fue la final de 1974 entre Bayern Munich de Alemania y Atlético Madrid de España.

Otro argentino que viste la casaca interista es el ex Estudiantes Joaquín Correa, desafectado en los días previos al mundial 2022 por el entrenador campeón mundial Lionel Scaloni, y también el promisorio juvenil Valentín Carboni.

El glamour, la fiesta y el lujo de una final esperada por todos, entre el exquisito Manchester City que dirige el español Pep Guardiola, candidato de la mayoría con un juego que, aun sin título, lo hace el mejor del mundo, ante el duro Inter comandado por Simone Inzaghi.El City además va por otro objetivo, nada menos que la "Triple Corona", compuesta por la Premier League y la FA Cup que ya conquistó, más la Liga de Campeones, un certamen que nunca ganó.

Pero Inter no irá como "convidado de piedra" a la capital turca porque, si hay un equipo con disciplina y tesón que puede poner en riesgo el favoritismo del equipo británico, es el glorioso equipo de Milano, que fue Rey de Europa en tres ocasiones (1964, 1965 y 2010).



PROBABLES FORMACIONES

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rubén Dias, Manuel Akanji o Nathan Aké; John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Jack Grealish, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Inter: Andre Onana; Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij o Matteo Darmian; Denzel Dumfries, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoglu o Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Lautaro Martínez y Edin Dzeko o Romelu Lukaku. DT: Simone Inzaghi.



¿BARCELONA SIN CHAMPIONS POR APUESTAS?

Los escándalos por apuestas deportivas, principalmente en el fútbol, parecen estar de moda, pero la verdad es que esto no es nuevo, aunque ahora está haciendo peligrar el futuro del Osasuna y también el de ni más ni menos que el Barcelona.

Los casos vienen de arrastre y pueden traer cola en la actualidad. Eso es lo que le ocurre al Osasuna, club de la primera división del fútbol español, que ahora ve peligrar su participación en un torneo internacional por una investigación de arreglo de partidos de hace casi diez años.Pero lo que más preocupa a los fanáticos del fútbol es que esta investigación podría sentar un duro precedente para uno de los grandes del fútbol español, el Barcelona.