Primera exportación de Whirlpool a Brasil

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy la primera exportación de una empresa de electrodomésticos a Brasil. Se trata de Whirlpool, una firma que decidió desembarcar en la Argentina, luego de evaluar la posibilidad de invertir en Colombia, y que opera desde la localidad bonaerense de Pilar.

A finales del año 2022, el mandatario participó de la inauguración de la nueva fábrica que, tras 20 años, inició a exportar parte de su producción. El acto contó con una particularidad: el jefe de Estado no hizo mención de la labor del embajador, Daniel Scioli, que -según expresa el propio ex motonauta- fue parte activa de la negociación para que la firma se instalase en el país.

"Resolvimos las controversias cuando estaba (Jair) Bolsonaro, salvé al Mercosur que para ellos era un contrapeso. Profundizamos con Lula la alianza estratégica entre los dos países. Conseguimos beneficios para la industria automotriz de Argentina, inversiones como las de la empresa Whirlpool que fabricará lavarropas en Pilar para exportar", enumeró el ex motonauta para refutar las críticas de la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

El Presidente se mueve en sintonía con lo expuesto por su círculo íntimo a la agencia Noticias Argentinas, quienes aseguran que no tiene candidato definido para las PASO. "Lo que quiero es que se garantice el espacio y que se abra", supo declarar ante los suyos.

En Pilar, ubicado junto al canciller Santiago Cafiero y el vicepresidenta global de Whirlpool, Juan Carlos Puente, el Presidente celebró el desembarco la de empresa y remarcó: "Todo eso lo hicimos nosotros, no yo. Lo hizo el pueblo, la sociedad argentina".

"Incluyo a los emprendedores, a los empresarios, a los que invierten, a los que confían en el país, a los que no compran bonos y títulos sino que invierten en máquinas para que ustedes tengan trabajo y produzcan, y su verdadera ganancia es cargar un container para que se vaya a Brasil", indicó Fernández ante la mirada atenta de los trabajadores de la firma; el embajador y el secretario general de la presidencia, Julio Vitobello.

Asimismo, remarcó: "Hay algunos que creemos que el Estado es muy importante para que nadie los deje librados a su suerte, y está también para ayudar a los que se arriesgan en la Argentina, que ponen su patrimonio, para producir y dar trabajo. Whirlpool nos muestra que esto es posible, incluso en las condiciones más difíciles".

En paralelo, el armado electoral continúa sin definiciones y la interna del Frente de Todos cosecha nuevos capítulos en la interminable novela camino a las elecciones. (NA)