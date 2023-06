Se aprobó el 88% de las solicitudes de importación

El monto total de las importaciones autorizadas durante los primeros cinco meses del año alcanzó los US$ 36.757 millones.

A poco más de seis meses de la implementación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), la Secretaría de Comercio informó que entre enero y mayo de 2023 se aprobaron el 88% del total de las solicitudes realizadas. Destacaron que el monto total de las importaciones autorizadas durante los primeros cinco meses del año alcanzó los US$ 36.757 millones, lo que representa un 21% más respecto al mismo período del año anterior.

Además, aseguraron que durante este lapso se autorizaron solicitudes de importaciones a 22.691 empresas, de las cuales el 97% son PyMEs.

De los productos importados 46% son insumos y materiales para la producción, 24% son bienes de capital, 18% combustible y energía y 12% bienes de consumo y autos.

La sustitución de las SIRA por las SIMI dio al Gobierno una herramienta para regular, no solo las importaciones de bienes, sino también los pagos de aquellas y los servicios contratados al exterior, a través del SIRASE.



RESTRICCIÓN AL PAGO

DE FLETES AL EXTERIOR

El Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE) es un permiso que se creó en octubre pasado, junto al endurecimiento de las restricciones a partir del nuevo sistema de importaciones (SIRA).

En el caso de la importación de bienes, los controles cruzados dieron lugar a los permisos SIRA para el pago diferido por 60, 90 y 180 días dependiendo la envergadura del importador, con algunas excepciones (salud, rubro farmacéutico, energía y bienes de capital). Pero con la SIRASE, el Gobierno sumó una nueva restricción a las importaciones de servicios.

La Secretaría de Comercio y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendieron a tres meses el plazo para que las empresas puedan pagar fletes internacionales, a partir de que cuentan con la aprobación de las autoridades. Se trata de una modificación trajo quejas en el sector naviero y genera incertidumbre por su posible impacto en los puertos de carga.

La medida pretende postergar compromisos por unos US$ 2.000 millones este año, en un contexto de falta de reservas internacionales. Hasta ahora, la SIRASE establecía un plazo máximo de 30 días para el pago de fletes internacionales, por ello los cambios generaron críticas de las empresas navieras y las cámaras empresariales. (NA)