Perotti destacó que su gobierno siempre apoya "al que invierte, produce y trabaja"

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó este jueves en Armstrong de la inauguración de la 29° edición de la megamuestra agropecuaria a campo abierto Agroactiva 2023 que, bajo el lema “Hecha de vos, hecha de campo”, comenzó ayer y finalizará el próximo sábado.

Durante el acto de apertura, el gobernador recordó lo difícil que fue el último año para el sector, debido a la sequía, y resumió el trabajo hecho para paliar las consecuencias: “Hemos tratado de desplegar ayudas para que les llegue algo, que no nos deje a ningún productor en el camino. Seguiremos tratando de que cada uno de los resortes, que cada una de las herramientas puedan estar disponibles para que un productor mejore su situación, para que un productor pueda estar sumándose a la compra de equipamientos, como es el deseo de quienes hoy vienen a exponer”, expresó Perotti.

Luego, el mandatario santafesino dijo que “esta situación que vivimos tiene que servir. Primero, por si todavía queda en la Argentina alguien sin dimensionar lo que el campo aporta. Las primeras señales cuando hablamos de 20 mil millones menos de importaciones. Cuando hablamos de que tenemos un serio inconveniente, con el manejo de los dólares, con la cantidad de dólares, porque dejaron de entrar 4 mil millones de retenciones. Para muchos, eso les puede parecer que el campo lo hace, pase lo que pase, lo va a seguir poniendo, lo va a seguir aportando. Y ese es el concepto que tiene que cambiar después de lo que vivimos”, agregó Omar Perotti.

A continuación, se refirió a la necesidad de tener una ley que acompañe el riesgo productivo y las situaciones de emergencia de desastre: “Tenemos que salir de esto con una ley que modifique la Ley Nacional y la de nuestra provincia. La Ley Provincial de Emergencias, desde casi 30 años, vaya si cambió. Y aquí tenemos 29 años de demostraciones de los cambios que se fueron dando en las condiciones de producción y en la tecnología que se aporta. Pero sigue marcando que solamente pueden acceder los propietarios a los beneficios de la ley de emergencia. En el 70% de nuestra provincia, la actividad se hace sobre campos arrendados y, quien invierte allí, queda afuera de este acompañamiento”, recordó el gobernador.

En ese sentido, remarcó que “también nos tiene que quedar una señal en el esquema tributario del sector para que pueda desplegar, de una vez por todas, plenamente su potencial, quizás en esa gradualidad, de disminuciones, de retenciones, de presión impositiva, generemos mucha más actividad y mucho más volumen, donde vamos a recaudar mucho más”.

Sobre el final, Perotti se refirió a la importancia que tiene la industria metal mecánica para la provincia y destacó que las perspectivas de ese sector en Agroactiva “no solamente son de un mercado nacional con potencialidad, sino un mundo con demanda. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes el esfuerzo hecho particularmente frente a esta época de sequía que nos toca, y saber que este gobierno siempre ha estado y estará a la par del que invierte, del que produce y del que trabaja”, concluyó el gobernador de la provincia.



CRECIMIENTO ECONÓMICO

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, manifestó que “realmente la pasaron muy mal y, a partir de ahí, está la responsabilidad de acompañar este proceso que sabemos que solo es paliativo, porque nada reemplaza en un proceso productivo el genuino flujo de fondos y el ingreso genuino a partir de una campaña normal”.

Asimismo, destacó que se trató de “acompañar para que los productores puedan seguir siendo productores” y explicó: “Los problemas que tenemos los vamos a resolver solo sobre la senda del crecimiento, de la generación del trabajo, del valor agregado, de más exportaciones. No hay economía en el mundo que haya resuelto los problemas que tenemos sobre la base de no crecer, tenemos que crecer y, para eso, generar las políticas, porque tenemos el insumo más importante que es el compromiso de nuestros productores”.

A su turno, el intendente de Armstrong, Pablo Verdecchia, recordó que “a pesar de que fue un año duro, el productor asistió igual a la muestra. El productor agropecuario vino, porque hay una palabra que lo caracteriza que es la resiliencia, vino porque a pesar de la sequía, de las dificultades, siempre va a buscar la forma de poder producir más. Y Agroactiva tiene eso, nos muestra todo lo que han invertido las empresas a lo largo de este año para que el productor pueda producir más”.

Por último, la presidenta de Agroactiva, Rosana Nardi, destacó que allí "se encuentran las mejores oportunidades de negocio y este año eran más necesarias que nunca”, por eso se trabajó en conjunto con el gobierno nacional y el provincial. "Este es el lugar que convoca al sector, por eso quienes de verdad quieren conocer eso que llaman «el campo», les sugiero que vengan a Agroactiva, se van a sorprender", remarcó.



CONVENIO CON SENASA

Durante la jornada, el gobierno provincial firmó un convenio con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) donde se acordó trabajar mancomunadamente para mitigar y poner coto a la expansión de la influenza aviar en el circuito productivo y comercial santafesino. Entre otras cosas, la provincia posibilitará “el uso compartido de determinados equipos y medios tecnológicos en post de materializar actividades diagramadas conjuntamente, en torno al diagnóstico de influenza aviar local”.

Asimismo, el convenio establece que se asume el compromiso “de brindar capacitación técnica en prevención y diagnóstico de influenza aviar al personal de entidades de índole pública y/o privada que lo estimen pertinente”.



MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE CAMINOS

Por otro lado, se llevó a cabo una reunión entre el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo; representantes del gobierno provincial y de diferentes localidades santafesinas, para abordar la posible compra de maquinarias para la mejora y construcción de caminos rurales.

Previamente, la provincia de Santa Fe había solicitado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca un aporte no reintegrable de 480.000.000 de pesos para la compra de dichas maquinarias destinadas a las siguientes localidades: Bustinza, La Vanguardia, Providencia, María Juana, Colonia Aldao, Cafferata, Aguara Grande, Nicanor Molina, Pilar, Las Bandurrias, Florencia y Bella Italia.

Luego, Nación determinó dos entregas de seis máquinas a cada una de las localidades. En esta oportunidad, Bahillo se reunió con representantes de algunas de ellas en el stand de la provincia de Santa Fe en Agroactiva, para continuar trabajando.



AGROACTIVA 2023

Agroactiva es en la actualidad la muestra agropecuaria a campo abierto más grande de América, que pone en escena una vez más su potencial productivo y emprendedor. El megaevento convoca a grandes fábricas de maquinaria agrícola de todo el país y exposiciones ganaderas.

La muestra cuenta con más de 850 expositores de diferentes rubros, donde productores, empresarios, dirigentes agropecuarios y funcionarios se encuentran en el predio de 250 hectáreas ubicado en la Ruta 178 y su intersección con la autopista Rosario-Córdoba.