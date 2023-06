Comienza la fecha 20

Este viernes se abre la fecha 20 de la Liga Profesional con la disputa de dos encuentros. A las 15.30hs Barracas Central vs Rosario Central, y a las 20hs Independiente recibirá a Sarmiento de Junín.

Mañana: 19hs Platense vs Tigre, 20hs Boca vs Lanús, 21.30hs Talleres vs Arsenal. Lunes 12/06: 14hs Newell's vs Unión, 17hs San Lorenzo vs Central Córdoba, 19.15hs Banfield vs River, 21.45hs Instituto vs Racing, 21.45hs Vélez vs Argentinos. Martes 13/06: 18hs Colón vs Estudiantes, 18hs Defensa y Justicia vs Belgrano, 20.30hs Atlético Tucumán vs Godoy Cruz, 20.30hs Gimnasia vs Huracán.