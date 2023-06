Racing cayó con Flamengo

Racing cedió anoche el invicto en el certamen tras caer derrotado como visitante por 2 a 1 frente a Flamengo, en el partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

Wesley Franca, a los 36 minutos de la etapa inicial, y Víctor Hugo Gómes Silva, a los 38 del complemento, anotaron los goles del equipo ganador, mientras que Matías Rojas, a los 4 minutos de la segunda etapa, había igualado en forma transitoria para "La Academia".

Con este resultado, la Academia continúa en la primera posición del grupo (11 puntos), y de ganarle a Ñublense la fecha siguiente, finalizará en dicho puesto. El equipo brasilero queda segundo (con 8), y con un empate ante Aucas clasificará a octavos.



ATACARON LOS MICROS

DE HINCHAS DE RACING

Los simpatizantes de Racing sufrieron piedrazos, botellazos e incluso disparos que impactaron en los micros donde se trasladaban hacia el estadio Maracaná, Brasil y varias personas resultaron heridas.

Las imágenes se viralizaron a través de las redes sociales por los mismo hinchas, y reportar lo sucedido. Desde videos hasta fotos, todo quedó registrado y el revuelo fue total. Por ahora, el club no emitió ningún comunicado sobre la situación.



DESGRACIA CON SUERTE. El ómnibus que trasladaba al plantel de Racing rumbo al estadio Maracaná de Río de Janeiro, se vio involucrado en un choque en cadena en plena autopista de acceso a ese lugar con rotura de parabrisas pero sin consecuencias físicas para los pasajeros. No hubo heridos. "Fue un accidente provocado por unas motos que se cruzaron con el micro principal ý se hizo un choque en cadena. Hubo dos ómnibus de los tres que trasladaban a nuestra gente que quedaron averiados y no pudieron seguir, así que nosotros nos pasamos al tercero y pudimos continuar el trayecto", explicó el presidente de la entidad de Avellaneda, Víctor Blanco.