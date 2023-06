Talleres y Belgrano dependen de sí mismos en la Primera B

Anoche comenzó a disputarse la décima y penúltima fecha del torneo Apertura de Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol, siendo que la Primera A no tendrá actividad este fin de semana debido a la carrera del TC y la falta de efectivos policiales.



ANOCHE: Defensores de Frontera 0 vs Bochazo 1 (45m ST Federico Ramírez), Sp. Santa Clara 2 (17m ST penal Kevin Cabrera y 45m ST penal Agustín Novaretto) vs La Hidráulica 0, Sp. Aureliense 0 vs Independiente San Cristóbal 2 (44m PT Ezequiel Mercado y 15m ST Marcos Barrionuevo), Sp. Roca 1 (43m penal Matías Carelli) vs Atlético Juventud 2 (20m ST Brian Niz y 35m ST Mujica), Juventud Unida de Villa San José 0 vs La Trucha FC 3 (25m PT Agustín Varela, 25m ST y 40m ST Marcos González), Dep. Bella Italia 0 vs Dep. Susana 1 (31m PT Lucas Bustamante)



Viernes 09/06: 22.00hs Talleres de María Juana vs Atlético Esmeralda (Franco Ceballos), Independiente Ataliva vs Tiro Federal de Moisés Ville (Darío Suárez), San Martín de Angélica vs Libertad Estación Clucellas (Silvio Ruíz), Belgrano San Antonio vs San Isidro de Egusquiza (en cancha de Arg. de Vila) (Ariel Gorlino).



LAS POSICIONES



ZONA SUR: Talleres (MJ) 16, puntos; Atl. Esmeralda 15; Zenón Pereyra 15; Sp. Santa Clara 15; Bochazo 14; La Trucha 14; San Martín 12; Def. de Frontera 12; La Hidráulica 8; Juventud Unida 7; Libertad EC 5



ZONA NORTE: Belgrano San Antonio 18, puntos; Independiente Ataliva 17; Atl. Juventud 17; Ind. San Cristóbal 15; Dep. Bella Italia 13; Moreno de Lehmann 13; San Isidro 12; Tiro Federal 11; Dep. Susana 10; Sp. Roca 5; Sp. Aureliense 2.