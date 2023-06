Atlético sumó minutos de fútbol

Atlético de Rafaela continúa con su preparación de cara a la segunda rueda del torneo de la Primera Nacional en su zona B, grupo que a diferencia de la zona A, no tendrá acción este fin de semana.

La reanudación a la actividad oficial para la ‘Crema’ será el próximo sábado 17 de junio, a las 17hs, cuando visite a Tristán Suárez por la fecha 18, en Ezeiza.

Mientras los directivos se encuentran abocados a la búsqueda de refuerzos, principalmente para la ofensiva, el plantel que conduce Ezequiel Medrán trabajó en la maña de ayer y sobre el cierre de la práctica el DT paró dos equipos para sumar algunos minutos de fútbol.

De un lado, el 11 titular tuvo a Marcos Peano; Matías Olguín, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Federico Torres, Facundo Soloa, Alex Luna y Ayrton Portillo; Nicolás Delgadillo y Claudio Bieler.

Del otro lado estuvieron: Nahuel Pezzini; Tomás Androetto, Gastón Tellechea, Ignacio Schaab y Thobías Arévalo; Nicolás Laméndola, Gonzalo Alassia (Cristian Llama), Matías Fissore y Luciano Biolatto; Valentín Luciani y Gino Albertengo.

Pensando en el partido ante el ‘Lechero’, Medrán no podrá contar con Laméndola, por límite de amarillas; mientras que Mauro Osores e Ignacio Lago continúan con su recuperación de diferentes molestias físicas. Por otro lado, Matías Valdivia no pudo terminar el entrenamiento ya que recibió un golpe en uno de sus tobillos.