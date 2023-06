Gasparotti: "Quiero ser el concejal de Milei en Rafaela"

Una vez más, Oscar "Cachi" Gasparotti buscará llegar al Concejo Municipal de Rafaela para "defender los intereses de la gente común y trabajadora de esta hermosa ciudad, donde hay muchas cosas por corregir y por hacer porque quienes gobiernan y quienes legislan no se hacen cargo, nosotros sí estamos dispuestos a impulsar proyectos de viviendas y tránsito entre otros tantos temas". Así nada más el empresario encabezó el lanzamiento de su lista de candidatos a concejales que se llama "Podemos" y se inscribe en el espacio de la Libertad que tiene como referente a nivel nacional a Javier Milei.

"Tengo fe de que me puedo transformar en el concejal de Milei en Rafaela", enfatizó Gasparotti durante una entrevista con LA OPINIÓN luego de la presentación de la lista "La Fuerza de la Libertad" en el bar Berracos de calle Güemes al 450. Ahí estaban Néstor Clausen, Mariela Ferreyra, Nahuel Muñoz y Perla Bustos quienes completan la propuesta en carácter de candidatos titulares para las elecciones primarias del 16 de julio.

En un nuevo intento por obtener una banca en el Concejo "para representar a todos los rafaelinos con pasión, carácter y juego propio porque no tenemos jefes a los que responder ni obedecer", Gasparotti lanzó el "tour de la libertad" con el que vamos a recorrer todos los barrios de Rafaela. "Comenzamos en el barrio Malvinas este jueves, y vamos a seguir este viernes para hablar con los vecinos y vecinas, apostamos por la campaña Rafaela limpia para comunicar nuestras ideas, las de la libertad, sin folletos y mediante redes sociales, con el boca a boca y el cara a cara", anticipó.

"En el tour instalamos un cartel con la leyenda 'La Libertad Avanza', las imágenes de El León -en referencia a Milei- y también de nuestra referente en la Provincia de Santa Fe, Romina Diez, quien vino a Rafaela en su momento para acompañarnos en la inauguración de nuestro local en barrio Amancay. Sí, Romina Diez vino a Rafaela para sumarse a la apertura de la sede, y eso significa mucho para nosotros, un amplio espacio de gente de trabajo que quiere mejorar la ciudad en la que vivimos", subrayó Gasparotti. "En el tour de la Libertad vamos a hablar con la gente de cada barrio, vamos a escuchar y a contar lo que pensamos hacer en nuestra gestión legislativa", insistió.

"Rafaela, en los últimos cuatro años, no cambió nada. En 2019 dije que (Luis) Castellano (el intendente actual) tenía el ciclo terminado. Hoy más que nunca porque la ciudad no cambió nada. En realidad cambió para peor, en materia de tránsito e inseguridad todo está muy mal. Y lo peor es que se hace poco y nada, no hay reacción. Lo digo yo y lo dicen todos", disparó el candidato libertario. "En política de vivienda, el Intendente habla de mil soluciones pero nunca da detalles. Es un número en el aire, es relato. Solo hay 48 departamentos que se construyen en bulevar Lehmann, casi nada en función de la demanda", desafió.

"Yo voy a impulsar un proyecto para construir 400 viviendas para gente de trabajo en el oeste de trabajo, esa que está acostumbrada a obtener las cosas por esfuerzo propio, paga la cuota y permite seguir invirtiendo en nuevas casas para generar un círculo virtuoso", afirmó Gasparotti. "Otra cuestión que pongo sobre la mesa es limitar los mandatos de concejales e intendentes. Es una discusión que debe discutir Rafaela y luego en una instancia provincial para sancionar una ley", subrayó. "Tenemos concejales que hace muchos años que están. La renovación de ideas le hace bien a la democracia y puntualmente al Concejo rafaelino", agregó al respecto.

El candidato libertario indicó que "en el 2019 pedí que terminen el hospital regional en el 2020, hubiera sido buenísimo para enfrentar mejor la pandemia de Covid, pero resulta que pasaron casi cuatro años y aún la obra no se terminó, ¿qué hacen con la plata de los contribuyentes?". Y dijo más. "Las familias llevan los nenes a la Guardia de Pediatría pero no hay profesionales, acá hay relato puro, hay publicidad falsa de una obra que lejos está de estar finalizada".

"Yo no tengo jefes políticos, le tenemos que responder al laburante de Rafaela. Esperamos llegar al Concejo. Nosotros hace un año y medio que estamos trabajando con Milei. Somos los primeros y los verdaderos libertarios de Rafaela. Los que dicen ser libertarios están en Unite, donde hay peronistas, radicales y un poco de todo", afirmó Gasparotti en el marco del florecimiento de candidatos del espacio de la libertad. "Podrán poner partido Libertario, pero son oportunistas que encima van por Unite, solo tienen como objetivo dividir el voto opositor y hacerle el juego a Castellano", planteó sin diplomacia.

"Nosotros vamos derecho al Concejo con el apoyo de todos leones de Rafaela. Queremos que Rafaela avance. Estamos haciendo un gran trabajo que en la calle. Nos reconocen, pero depende del trabajo que hagamos en la campaña para llegar a los vecinos de Rafaela. Ojalá nos apoyen el próximo 16 de julio", concluyó.