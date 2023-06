Más de 1.500 jóvenes participaron de la nueva edición de Expo Carreras

Más de 1.500 estudiantes del último año de las escuelas secundarias de Rafaela y la región visitaron ayer la Expo Carreras 2023 que se realizó en el corredor principal del Complejo Cultural del Viejo Mercado, donde pudieron observar una oferta contemplada por más de 80 carreras de educación superior, desde tecnicaturas con rápida salida laboral hasta licenciaturas e ingenierías.

Como siempre, la organización corrió por cuenta del Consejo Universitario de Rafaela (CUR) y la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela. La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela, la Universidad Católica de Santiago del Estero Departamento Académico Rafaela, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales Sede Rafaela, la Universidad Católica de Santa Fe Facultad de Arquitectura, la Universidad del Salvador Extensión Académica de Rafaela, el Instituto Superior del Profesorado N° 2 "Joaquín V González", el Instituto Tecnológico Rafaela y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) desplegaron en sus respectivos stands un arsenal de recursos para captar el interés de los alumnos que lentamente comienzan a despedirse del nivel secundario y deben "resolver" su futuro profesional.

Más allá de las preferencias marcadas en algunos casos, a veces por mandato familiar, los chicos de quinto año reciben una sobrecarga informativa respecto a lo que pueden hacer desde el año en materia de estudios superiores. En algunos casos se van decididos, en otros interesados pero deben pensar un poco más, pero también están aquellos que se van con más dudas de las que entraron al Viejo Mercado. Elegir no suele ser fácil.

Las instituciones de educación superior al menos hicieron su parte, aunque en algunos casos falta más información específica de cada una de las carreras, como plantearon algunos estudiantes secundarios.

Por el lado de la UNRaf, asistieron sus principales autoridades, como el rector Rubén Ascúa, y vicerrectora, María Cecilia Gutiérrez. El ITEC incluso colocó grandes pantallas para promocionar su amplio kit de carreras cortas.

El intendente de Rafaela, Luis Castellano, quien recorrió la feria de las carreras junto a la secretaria de Educación del Municipio, Mariana Andereggen, subrayó que "son 94 las carreras terciarias y universitarias que ofrece la ciudad, en siete casas de estudio, se ve mucho entusiasmo, algunos de los estudiantes vienen sabiendo lo que quieren, otros vienen a investigar, preguntar". Asimismo, expresó que "lo que más me llamó la atención es la cantidad de chicos acompañados por sus docentes, es parte de esta idea de ciudad universitaria que estamos afianzando".

"En Rafaela hay 7500 estudiantes. El 60% de la ciudad, y el 40% de la región. Y este evento muestra la posibilidad que hoy tienen muchos chicos y chicas que antes se tenían que ir a estudiar afuera", sostuvo Castellano. Además, se refirió a Rafaela como ciudad universitaria: "Planificar, tratar de llevar adelante este proceso que venimos haciendo en la ciudad desde hace tiempo, implica una importante circulación económica porque todos los chicos y chicas que vienen a estudiar a la ciudad, no sólo alquilan, sino que también consumen, y esa economía da vuelta en la ciudad y es parte de una Rafaela que se posiciona en distintos ámbitos".

Por último, el Intendente se refirió al corredor universitario: "El servicio de transporte, sobre todo para los chicos y chicas que terminan a la noche, es un aspecto clave a lo que hace a la seguridad y prevención que lo están valorando mucho, porque saber que vos tenés un minibus en la puerta de tu universidad, en invierno, para que te lleve cerca de tu casa, es una garantía de seguridad".

Como todos los años, el objetivo de la "Expo Carreras" es convocar a miles de estudiantes secundarios para darles a conocer y ofrecerles las más de 80 propuestas académicas que tiene nuestra ciudad. En este marco, durante todo el día la Expo se vio colmada de jóvenes interesados/as en informarse sobre las diferentes propuestas que ofrecen las instituciones educativas convocadas en el evento.

Hubo stands con folletería, profesionales para asesorar y orientar a los futuros/as estudiantes universitarios, y también un espacio municipal con información de interés sobre becas universitarias y terciarias, Corredor universitario, Boleto educativo gratuito y becas Progresar.

Además de las escuelas locales, participaron jóvenes de establecimientos educativos de Ramona, Humberto 1º, Angélica, Vila y Esperanza entre otras localidades cercanas, lo que fue motivo de orgullo, indudablemente, para los organizadores, porque entienden que esta clase de actividades es indispensable para el público interesado en ver y conocer lo que se puede estudiar en Rafaela.

Por último, al finalizar la jornada, se realizó el sorteo que se pensó bajo la idea "Elegir tiene premio". Varios estudiantes resultaron ganadores y deberán retirar sus premios en las diferentes casas de estudio.