Comercios gastronómicos usarán el espacio público en forma igualitaria

En la sesión ordinaria del Concejo, que duró casi dos horas este jueves, se aprobaron tres proyectos con unanimidad todo en el marco de un clima más bien distendido, aunque no faltaron algunos comentarios irónicos. Junto al director Jorge Odetti y las profesoras Mariana Walter y Nidia Erni, alumnos de 5° año de la modalidad Ciencias Sociales y Humanidades de la Escuela N° 428 "Luisa Raimondi de Barreiro", presenciaron la reunión legislativa en el marco de su futura participación en el programa "Concejo Joven".

Con voto de todos los ediles, se aprobó el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo que regula el uso del espacio de la vía pública por parte de comercios gastronómicos de toda la ciudad. A raíz de que en su momento se había autorizado solo a las firmas El Bahiense SA (Confitería Tres56) y a Guillermo Basso (Cyrano Bar) el uso y ocupación de la calzada de Bulevar Santa Fe para la colocación de mesas y sillas otros sectores manifestaron también su intención de realizar una acción similar.

En el artículo 3° de la ordenanza se puede leer: “Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a autorizar modalidades alternativas de uso y ocupación del Espacio Público a las reguladas en la presente y sus Anexos, priorizando conservar el espíritu de la presente ordenanza, las máximas de seguridad a la persona y el bien común sobre el particular”.

Como miembro informante, el concejal oficialista Martín Raca dijo: “Hemos llegado a esta norma después de algún tiempo y hoy se materializa en esta nueva ordenanza. El espíritu que tiene es consolidar toda la información que estaba dispersa en distintas normativas y que era de una complejidad casi imposible de entender. Como muy bien ahora está explicada, permite que un comercio pueda utilizar el espacio público con algunos puntos condicionantes. Lo que quiero es agradecer a las secretarías que intervinieron para realizar este trabajo”.

Luego, dirigiéndose a los jóvenes alumnos presentes, les aconsejó que disfruten de su recorrido, y que piensen en el futuro pero no como salvadores del mundo, sino que participen de las instituciones. Y se refirió a algunos términos que se pudieron escuchar minutos previos, o en sesiones anteriores de concejales de la oposición como “un poco catastróficos o apocalípticos”, explicándoles que hay “campaña política”, lo que generó incomodidad en la oposición.

“Muchos de los actores aquí presentes son candidatos y hemos escuchado falta de respeto, términos de guerra en la sesión pasada y que todo está mal. Pero ustedes disfruten su recorrido, involúcrense, capacítense, participen, que nosotros los escucharemos”, dijo Racca a la juventud presente.

Al momento de tener uso de la palabra, el concejal opositor Lisandro Mársico le respondió: “A la realidad hay que verla también, a eso lo tiene que entender el concejal Racca, y más allá de su exposición, hay algo que voy a agregar, y es el tema del tránsito. A esto hay que complementarlo con otras medidas que estamos requiriendo desde aquí, como por ejemplo la Zona 30, en donde se habilita la mayoría de estas extensiones de la vereda. Y hace mucho que lo estamos reclamando. Entonces hay que mirar la película de manera completa y cumplir con lo que falta porque ahora, con esta ordenanza que regula el uso de espacio público por parte de los gastronómicos, ya tenemos el consolidado de toda una legislación que estaba dispersa. Hay que poner manos a la obra, y no significa que el privado haga todo el esfuerzo, tiene que venir el Estado a regular el tránsito”.

Otro proyecto de resolución que fue aprobado, es el que solicita al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe la compra de dos autobombas, la reparación de dos ya existentes, y la renovación de los equipos informáticos que son utilizados en el Cuartel Central y en el Norte -ubicado en el área industrial- de la Agrupación de Bomberos Zapadores de la ciudad de Rafaela. En realidad, es la unificación de dos proyectos muy relacionados que fueron presentados por el bloque Juntos por el Cambio y por el concejal del partido Frente Progresista Cívico y Social Lisandro Mársico.

Primero, el concejal Viotti al sostener que “la actividad que desarrolló Bomberos Zapadores hace unos días en la Plaza 25 de Mayo (esto en el marco del 78° aniversario de su creación) nos permitió poder charlar con ellos y con quienes forman parte de la cooperadora y terminar de conocer su realidad: de las tres autobombas que tienen, solo una se encuentra en estado operativo pero con problemas de funcionamiento, hay dos que están fuera de servicio, y ellos venían gestionando los fondos para poder repararlas". "Ante un servicio como el de Bomberos Zapadores no podemos darnos el lujo de tener equipamientos en esas condiciones. El gobierno provincial anunció que iba a realizar un envío de fondos para la reparación de estos equipos, pero según lo que nos pudieron informar estos fondos tal vez no alcancen, y lo ideal es tener equipos nuevos, como Rosario y Santa Fe. Nuestra ciudad también lo necesita. Pedimos dos que es lo ideal, pero con que manden una nueva ya estamos más que bien para empezar. Mientras tanto que terminen de mandar los fondos necesarios para poder reparar los equipos que tenemos. No tenemos los equipos necesarios para hacer frente a algunas situaciones que se presenten. No podemos correr esos riesgos", subrayó.

Asimismo, Viotti destacó que "sumamos al proyecto el pedido para renovar los recursos informáticos de ambos cuarteles, necesitamos una respuesta rápida del gobierno provincial, esperemos ser escuchados, ojalá que antes de fin de año podamos contar con una nueva autobomba como mínimo”.

Y Mársico se sumó diciendo: “Casi dos años estamos esperando que avance el expediente por la compra de dos autobombas. Un gobierno provincial no nos puede condenar a este olvido, lamentablemente no tenemos que esperar que las tragedias ocurran para que este gobierno provincial desaprensivo de cuenta que tiene que adquirir recursos materiales para los Bomberos Zapadores de la ciudad de Rafaela. Son temas que tienen que ver con la vida de los rafaelinos. Y son servicios esenciales que el Estado tiene que prestar y que prácticamente tiene el monopolio de eso; entonces si no los presta bien el Estado, ¿a dónde vamos a terminar los vecinos o qué nos espera ante las tragedias que puedan ocurrir? Estaban pidiendo donaciones en la plaza, y era para proteger la vida de los rafaelinos. La cooperadora pidiendo fondos para poder mantener un cuartel, con los presupuestos altos que se manejan desde los gobiernos”.



LOTEO PLAZA GRANDE

Y otro proyecto que también tuvo la aprobación de todos los concejales presentes, fue el de minuta de comunicación referido al pedido de informe y obras del Loteo Plaza Grande -ubicado en calle Beltramino y Marchini- impulsado por el frente Juntos por el Cambio. Al respecto, habló Viotti y expresó: “Nos juntamos con los vecinos y nos transmitieron sus necesidades y el enojo porque algunos de estos puntos ya fueron prometidos. El enojo de ellos es porque prometieron cosas que no pudieron cumplir con algo tan básico como el agua y las cloacas. Son familias que están privadas de servicios básicos. Ante las promesas que se realizaron, hay que darles soluciones. Después solicitamos, como ya lo hicimos en otras oportunidades, que esta zona se incorpore a un barrio. Si bien aún no tiene todas las condiciones para ser un barrio propio, se puede incorporar a alguno de los barrios linderos momentáneamente. Se necesitan muchas obras, de saneamiento, de iluminación, trabajar con los privados de terrenos lindantes para que puedan poner en condiciones estos lugares porque son zonas que son utilizadas por la delincuencia para esconderse, mayor mantenimiento del ripio. Solicitan pavimento, instalación de cámaras por seguridad, se piden servicios de transporte público, extender la ciclovía, quieren ser parte de la ciudad y tienen todo el derecho a solicitarlo. Nosotros elevamos los reclamos, pero el que tiene que construir y ejecutar es el poder Ejecutivo. Son pedidos que tienen años, tienen que ser atendidos”.

Una vez aprobados los proyectos, se dio finalizada la sesión, dando lugar a que los alumnos de “5to. Nacional”, junto a sus docentes, se sacaran fotos con los concejales para recordar su paso por el recinto legislativo.