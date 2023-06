Prisión preventiva sin plazos a dos de los imputados por un homicidio

En relación al caso publicado por este Diario en la edición de la víspera bajo el título «Tres hombres imputados por participar en el homicidio de Cristian Benítez»; a partir de las 10.30 de la mañana –también de ayer-, en las salas penales de los tribunales de Rafaela se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares a los imputados donde como dato saliente, se ordenó la prisión preventiva sin plazos del hombre al que se investiga como autor material del homicidio de Cristian Damián Benítez cometido en la esquina de calles Alvear y Sarmiento de Rafaela, es decir de Brian I. de 28 años, domiciliado en esta ciudad.

La medida cautelar fue resuelta por el juez de IPP Javier Bottero, a partir del requerimiento de la fiscal del MPA Gabriela Lema. Participaron asimismo de la audiencia los abogados defensores de los tres imputados: los Dres. Carlos Farías Demaldé y José Silvela –representando a Brian I. y a Hugo I. de 25 años, domiciliado en Bella Italia-; en tanto que a Brian R. de 23 años, también domiciliado en Bella Italia, lo asistió en la defensa técnica la abogada del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Dra. Georgina Allassia.

Recordemos que a Brian I. de 28 años se le imputó formalmente haber matado a Cristian Damián Benítez mediante la utilización de un arma blanca en la madrugada del domingo último. La fiscal solicitó además en la audiencia cautelar la prisión preventiva de otros de los imputados que son Brian R. de 23 años, y acordó con la defensa del restante, Hugo I. de 25 años, el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión preventiva. A estos dos últimos imputados se les endilgó ser encubridores del homicidio.

Por lo dicho, quedaron en prisión preventiva dos hombres involucrados en el homicidio de Cristian Benítez: a Brian I. se le atribuyó la autoría material del homicidio, mientras que a Brian R. se le atribuyó el encubrimiento agravado. Al tercero de los imputados, identificado como Hugo I., se le otorgaron medidas alternativas a la prisión preventiva -como se explica más adelante-, según lo dispuesto por el juez Bottero.



CALIFICACIÓN PENAL

A Brian I. se lo investiga como autor del delito de homicidio; a Brian R., por la autoría de encubrimiento agravado (por el delito precedente); y a Hugo I. por ser autor de encubrimiento agravado (por el delito precedente) y amenazas.



PORMENORES DE LA

DECISIÓN JUDICIAL

* Tanto a Brian I. que sería el presunto homicida, como a Brian R. que es encubridor –imputado por encubrimiento agravado-, se les dictó prisión preventiva sin plazos.

* En relación a Hugo I. la fiscal Lema acordó medidas alternativas con su Defensa, porque a pesar de haber sido imputado por encubrimiento agravado, legalmente no le era aplicable la prisión preventiva. Sucede que Hugo I. es sobrino de Brian I., y por tanto queda exento de prisión preventiva porque la misma ley dice en el Código Penal que queda exento de pena por ser pariente hasta el cuarto grado.

* Brian R. sí quedó con prisión preventiva sin plazos por encubrimiento agravado, porque fue quien descartó el arma homicida.

* En un momento de la audiencia, Brian I. hizo uso de la palabra y pidió perdón a los familiares de la víctima. En ningún momento se discutió la autoría del hecho que ya estaría acreditado.

* En un momento la defensa planteó que Brian I. no podía discernir en ese momento, porque había consumido alcohol y estupefacientes. Pero la fiscal Lema planteó que sí tenía pleno conocimiento en ese momento, porque cuando subió al automóvil, él mismo dijo que “le pegué un puntazo” o frase similar. Es decir que además de tener conocimiento, la conducta fue dirigida, ya que lo apuñaló en una zona vital con un cuchillo de grandes proporciones. “No podía desconocer el fin de esa conducta que era el deceso de Cristian Benítez”, dijo la fiscal.

* Hugo I. fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión preventiva, porque además del parentesco, fue quien colaboró con su declaración diciendo dónde estaba el arma homicida (que ya fue encontrada por la Agencia de Investigación Criminal).

* En cuanto a la situación de Brian R. el Juez consideró que existen riesgos procesales ya que las medidas alternativas para este imputado no eran suficientes y podría amedrentar a testigos.

* Las medidas alternativas a la prisión preventiva para Hugo I. son: fijar domicilio, designar tutor, obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad policial, prohibición de tener en su poder cualquier tipo de arma (de fuego o blanca) y prohibición de comunicarse con los testigos y familiares de la víctima mediante cualquier medio.



EL HECHO

De acuerdo a lo relatado por la fiscal Gabriela Lema, los hechos imputados son los que siguen.

“En fecha 4 de junio de 2023 a las 5:00 horas, aproximadamente, Lucas P., Cristian Damián Benítez –la víctima- y Lucas S. se retiraron del local bailable sito en calle Alvear entre calles Sarmiento y San Martín de la ciudad de Rafaela luego de mantener una discusión con [los acusados] Brian R., Hugo I. y Brian I.

“Una vez en la vereda Lucas P., Cristian Benítez y Lucas S. se dirigieron a la intersección de calles Alvear y Sarmiento; mientras que Brian I., Brian R. y Hugo I. comenzaron a dar vueltas alrededor de la manzana a bordo de un automóvil marca Fiat Siena, que conducía Hugo I..

“Cuando Cristian Benítez llegó a la mencionada esquina Hugo I. detuvo el vehículo, descendió con un palo y comenzó a golpear la moto de Benítez; Brian R. se quedó junto al auto y Brian I. bajó con un cuchillo y mediando conocimiento y voluntad homicida apuñaló a Benítez en zona vital, causándole una herida que penetró y lesionó el ventrículo izquierdo del corazón provocándole un taponamiento cardíaco con la consiguiente falla y muerte.

“Inmediatamente después, Brian I. se dirigió a Lucas P. y Lucas S., blandiendo el cuchillo y manifestó ‘vengan ahora si se la aguantan’. Luego, Brian I. se dio a la fuga en compañía de Brian R. y Hugo I. en el vehículo que éste conducía, con el arma homicida en su poder, descartándola y procurando alcanzar su impunidad. Previo a retirarse del lugar, Hugo I. le manifestó a Lucas P. ‘vos sos del pueblo, ya te vamos a agarrar’”.