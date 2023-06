Llega Gaming West Rafaela 2023, uno de los eventos más esperados

Tal como viene sucediendo hace ya un tiempo, la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) continúa generando eventos que impulsan la innovación. Ahora, junto a Sismo Games y NC producciones, presenta la GAMING WEST RAFAELA 2023, una actividad que convoca a las y los gamers profesionales y personas aficionadas de nuestra ciudad y la región, para participar de dos jornadas intensivas de playtesting (pruebas de videojuegos) y torneos de deportes electrónicos. Se llevará a cabo el sábado 17 y domingo 18 de junio.

Además, la intensa agenda que se extenderá desde las 10.30 a las 19:00 en ambos días, incluirá charlas y talleres a cargo de expertos y realizadores de esta industria que no para de crecer en la Argentina y en el mundo.

El evento es impulsado por esta Universidad Pública a través de la carrera de Licenciatura en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital, una de las 18 propuestas formativas innovadoras que conforman su oferta académica. En este sentido, habrá una zona de prueba de videojuegos realizados por estudiantes locales y programadores del país.

También, será el lugar para una competencia de deportes electrónicos con la final presencial del torneo regional de Valorant. Se realizará una ronda de pitching con jurados especializados, game jam para niñas y adolescentes, sala de escape y desfile de cosplayers. La propuesta se completa con stands de venta de comics, animé, piezas de coleccionismo y merchandising, el juego Just Dance para competencias en vivo y un área especial de foodtrucks.



SOBRE GAMING WEST

Es un evento federal e inclusivo, inédito en la región -el primero a realizarse con estas características- que tendrá la presencia de figuras del sector y una amplia diversidad de videojuegos de producción nacional e internacional, con una proyección de más de 2000 visitantes en dos días, que apunta a integrar y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad gamer de Rafaela y la zona.



Las charlas y talleres propuestos son los siguientes:

1. Charla-taller: Producción de ARTE para Videojuegos a cargo de Natalia Castillo (Agencia Creativa WAYPOINT, Córdoba).

2. Taller: Desarrollo de experiencia de Videojuegos a cargo de Cesar Lorenzón (Killabunnies, Sta Fe). Dinámica participativa con actividades para realizar en equipos.

3. Charla: Porting de videojuegos para consolas por Mauricio Navajas. Analizaremos el proceso de cambio que vivió la empresa desde sus inicios hasta llegar a brindar servicios de ingeniería en videojuegos.

4. Charla: Derribando mitos: ¿los esports pueden ser considerados deportes? a cargo de Julián Labruna (Community Gaming, CABA) Los principales stakeholders del ecosistema de los esports. Los publishers como dueños de la pelota.

5. Charla: Desafíos del género en el Videojuego a cargo de Florencia Fole (presidenta de ADVA)

6. Charla: Lo que nadie te dice sobre producir videojuegos a cargo de Sabrina Sotelo y Juan De Rossi (de Killabunnies, Santa Fe) Un vistazo a las sorpresas que te esperan en el puesto más misterioso de la industria.

7. Charla: Estudios argentinos creadores de IP propio: El Caso de Unusual Findings, a cargo de Hernán López.

8. Charla: "Level Up: lecciones aprendidas desde el gaming" a cargo de Lucas Mariotta.

Las entradas pueden adquirirse en https://gamingwest.ventaticket.com.ar/categorias/0001