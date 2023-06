Fuerte cuestionamiento a la obra de Av. Yrigoyen y plaza Libertad

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El Concejo Municipal ayer desarrolló una nueva sesión ordinaria en su Sala "Mirta Rodriguez". El encuentro fue abierto con el izamiento del pabellón nacional, tarea que concretó Andrea Ochat.

Seguidamente se pasó a las Manifestaciones oyéndose primero a Santiago Dobler quien recordó que el 31 de marzo aprobaron una minuta de comunicación pidiendo que se arbitren las gestiones para el trabajo de reacondicionamiento en la Ruta 62 s, hizo saber que debió pasar por el lugar y se encontró gratamente sorprendido porque la obra ha sido puesta en marcha.

A renglón seguido Carolina Giusti, presidente del Cuerpo, hizo una exposición referida a la obra iniciada ya, hace varios meses sobre Av. Hipólito Yrigoyen en su intersección con plaza Libertad, mencionó que fue iniciada en los días previos al Carnaval y en la actualidad sigue inconclusa, la misma fue cuestionada por vecinos, también por concejales. La concejal manifestó que consultó sobre el tema con profesionales del área sobre el tema para saber si había algún proyecto.

Sentenció que a la obra "la considero peligrosa y se ha perdido de vista a la ciudad inclusiva", por lo tanto pidió al Ejecutivo que retroceda y recompongan el espacio, además señaló que en ciertos puntos la obra ya está deteriorada.

Cuestionó además otras obras como es el concurso para las letras corpóreas, pidiendo que esos fondos sean destinados a las miniveredas que necesita el jardín Berta Giacosa y/o trabajos en el jardín Claudio Ugalde.

Sobre esta temática también se lo oyó al concejal Horacio Bertoglio quien dijo que pese a que si bien la obra tiene un aspecto positivo como es el de acortar el recorrido hasta las veredas, su ejecución se realiza con problemas. También cuestionó la aptitud del material utilizado que no ostenta un gran nivel de adherencia.

También hizo alusión a una garita en la Av. Yrigoyen -la última antes de ingresar a la Ruta 34-, en ese sitio, fue derribada la existente al instalarse la casilla de PuntoGob, en este momento fue instalado el esqueleto de la garita, no tiene techo y el material utilizado exhibe partes oxidadas.

A continuación los ediles aprobaron el acta del encuentro anterior y fue brindado el informe de la Presidencia, pasándose al tratamiento de los asuntos del Orden del Día.



Comunicaciones oficiales

Fue girada a comisión una Nota Oficial de la Facultad de Ingeniería y Cs. Hídricas-UNL.

Remiten respuesta a solicitud de presupuestos para la realización de un estudio de impacto ambiental del sitio propuesto para el emplazamiento del complejo ambiental GIRSU. Horacio Bertoglio expresó que quieren contar con más elementos de juicio ya que el sector de ese terreno es inundable y son necesarias obras de mitigación. El presupuesto que les fue enviado para efectuar el estudio está muy lejos de sus posibilidades, ya que se eleva a 22 millones de pesos.



Peticiones y asuntos particulares

Fue girada a comisión una Nota Particular de la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales. Informan la variación inflacionaria de su estructura de costos y solicitan nuevo aumento.

Igual suerte corrió otra Nota Particular remitida por Hugo Acuña. Reclama en carácter de información pública los movimientos de saldos de la Municipalidad.



Despachos de Comisión

Tuvo curso favorable un proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal. Faculta al Intendente Municipal a donar a la Empresa Provincial de la Energía la obra de electrificación urbana conforme se indica.

Otro proyecto de Ordenanza del Ejecutivo mereció la aprobación del cuerpo. Autoriza la celebración de convenio entre la Municipalidad de Sunchales y el Sr. Reinaldo Bolatti.

En ambos casos la fundamentación corrió por cuenta de Pablo Ghiano.



Proyectos presentados

Fue aprobada una Minuta de Comunicación elevada por Carolina Giusti. Solicita al Departamento Ejecutivo copia de las actuaciones correspondientes al recurso administrativo interpuesto por el Secretario General del SOEM al Decreto N° 3085/2021.

También fue aprobada Minuta de Comunicación remitida por Carolina Giusti. Solicita al Departamento Ejecutivo el Registro de Personal no permanente conforme Ordenanza N° 2940.

En ambos casos la fundamentación la realizó la titular del cuerpo.

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elaborado por Pablo Ghiano. Crea el Presupuesto Participativo Rural.

El autor señaló que es un proyecto que presentara en el inicio de su gestión y que vuelve a elevar por estar cerca de perder estado parlamentario.

Fue girado a comisión otro proyecto de Ordenanza presentado por el mismo concejal. Crea el Programa Barrio Joven, el que también está a punto de perder el estado parlamentario.

Finalmente tuvo la misma suerte otro proyecto de Ordenanza remitido por Pablo Ghiano. Crea el Programa de Reordenamiento del cableado aéreo, el autor pidió que se acumule con el expediente 1995.

María Alejandra Bugnon de Porporatto señaló que es una problemática de larga data que se mantiene. Expresó su anhelo que al unir los dos proyectos pueda solucionarse la problemática.

Fue aprobada una Declaración elaborada por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Andrea Ochat, Pablo Ghiano, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler.

Declara de Interés Ciudadano el 2° Encuentro de género y derechos laborales organizado por ATILRA y Fundación ATILRA. La fundamentación fue realizada por Andrea Ochat.

También fue aprobada una Declaración elevada por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Andrea Ochat, Pablo Ghiano, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler

Declara de Interés Deportivo la charla abierta dictada por el entrenador de arqueros Nicolás Zanuzzi. Fue fundamentada por Carolina Giusti.

Por Secretaría fueron leídas las dos Resoluciones que fueron fundamentadas por Carolina Giusti, y aprobadas por unanimidad, elaboradas por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Andrea Ochat, Pablo Ghiano, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler.

Convoca a concurso interno Categoría 19, Agrupamiento Técnico, asignado a tareas de coordinación de administración.

Convoca a concurso interno Categoría 19, Agrupamiento Técnico, asignado a tareas de coordinación de comunicación institucional.

Fue aprobada una Declaración presentada por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Andrea Ochat, Pablo Ghiano, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler.

Reconoce la importancia de la labor periodística de Marilú Colautti, quien desde 1973 difunde la actividad legislativa del Concejo.

La fundamentación con términos elogiosos fue realizada por Carolina Giusti.