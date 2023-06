Frontera: 13 años y medio de prisión a quien quiso quemar con nafta a su exesposa

En relación al juicio oral iniciado el jueves 1 de junio en los tribunales penales de esta ciudad, que en su oportunidad, luego de los alegatos de apertura del mismo LA OPINIÓN tituló como «El Fiscal pidió 14 años de prisión por intentar quemar con nafta a su exmujer», finalmente en la jornada de la víspera alcanzó su tramo final cuando los jueces a cargo del debate dieron a conocer la sentencia.

Es así que, un hombre identificado como Horacio Daniel L. fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por la autoría de la tentativa de femicidio de la mujer con la que estaba casado en Frontera (departamento Castellanos).

El fiscal que representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate fue Guillermo Loyola. Por su parte, el tribunal pluripersonal del juicio estuvo integrado por los jueces Javier Bottero y José Luis Estévez, y por el conjuez Sergio Beceyro.

Luego de conocerse la sentencia del tribunal, el fiscal expresó su conformidad con lo resuelto por los magistrados. “Si bien aún no conocemos los fundamentos de los jueces, valoramos que se haya dictado sentencia condenatoria contra L., y que la condena impuesta esté en línea con lo que propusimos en la acusación y en los alegatos”, manifestó Loyola.

Cabe agregar que no se da a conocer el apellido del encartado hasta tanto no haya una condena firme según lo establece el artículo 5 del Código Procesal Penal de Santa Fe, bajo el subtítulo "Estado de inocencia".



NAFTA Y

FÓSFOROS

Loyola recordó que “el sábado 27 de febrero de 2021 alrededor de las 20:30, L. discutió con su esposa en una vivienda ubicada en calle 102 al 400 [de Frontera] y la agredió verbal y físicamente”.

“El condenado se encerró en una habitación y arrojó al suelo pertenencias de la mujer, ante lo cual ella le dijo que llamaría a la policía”, recordó Loyola. “Entonces, él buscó fósforos y una botella que contenía nafta y amenazó con prender fuego la vivienda”, remarcó.

El fiscal del MPA señaló que “el hijo del acusado intervino en la situación violenta e intentó quitarle el combustible a su padre”. En tal sentido, afirmó que “el agresor vertió el contenido del recipiente sobre la mujer y encendió un fósforo que le acercó al rostro”, y añadió que “la víctima logró defenderse rápidamente al alejarse del peligro y arrojarle una silla a su agresor”.

“Si bien el acusado no pudo concretar su objetivo delictivo por razones ajenas a su voluntad, es claro que actuó en un contexto de violencia de género con el fin de matar a su esposa”, subrayó el fiscal.



DAÑO Y

CONDENA

“Al hombre de 52 años también se lo halló culpable de haber utilizado una maza para romper una bicicleta en diciembre de 2020, la que pertenecía al hijo de la mujer a la que intentó matar”, manifestó Loyola.

L. fue condenado por la autoría de los delitos de tentativa de homicidio calificado (por el vínculo y por mediar violencia de género) y daño.