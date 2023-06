Copa Sudamericana: igualó Estudiantes

Estudiantes de La Plata empató 1 a 1 con Bragantino en el Estadio UNO en la continuidad de la fecha 5 de la Copa Sudamericana, donde se puso en juego el liderazgo del Grupo C. El gol del elenco brasileño lo marcó Eric Ramires a los 47 minutos de la primera etapa, el del Pincha fue de penal gracias a Benjamín Rollheiser a los 17 minutos del complemento.

El equipo argentino definirá la clasificación a octavos de final en la última fecha, aunque no depende de sí mismo, ya que los brasileños tienen mejor diferencia de gol. Si bien como mínimo será segundo, el objetivo es salir primero en el grupo.



JUEVES CON TRES ARGENTINOS

San Lorenzo será local hoy ante Palestino de Chile, en la continuidad de la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El partido comenzará a las 21.00 en el estadio Nuevo Gasómetro, con arbitraje del peruano Diego Haro y transmisión de TV a cargo de ESPN. San Lorenzo suma 4 puntos, mientras que Palestino tiene 7 unidades. Por ende, el "Ciclón" necesitará una victoria, de mínimo, para continuar con chances de terminar segundo en su zona, por detrás de Fortaleza de Brasil (12).

En tanto, Huracán visitará hoy a Danubio de Uruguay en busca del primer triunfo de Sebastián Battaglia como entrenador. El partido se disputará desde las 19 en el estadio Centenario de Montevideo, con el colombiano Carlos Ortega como árbitro y TV a cargo de ESPN. El grupo B, uno de los más parejos ya que el Globo está segundo con 5 puntos con una diferencia de gol de +2, mientras que Danubio se ubica en la última posición con 4. Guaraní de Paraguay es el actual líder con 7 unidades.

Asimismo, Gimnasia y Esgrima La Plata visitará a Goias de Brasil por el Grupo G. El partido se jugará desde las 19 en el estadio "Da Serrinha" de Goiania, con el arbitraje del boliviano Ivo Méndez y televisación de DSports. El "Lobo" platense, que se ubica último en la tabla del grupo con solo 3 puntos, está obligado a ganar para seguir con chances. No estará por suspensión el rafaelino Felipe Sánchez.