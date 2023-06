Ganadería: señalan que la oferta de hembras continúa en aumento

En su primera jornada desde Armstrong, Agroactiva ofreció un completo abanico de disertaciones y charlas orientadas a diferentes actividades del entramado productivo. En lo que refiere a ganadería, el director del mercado ROSGAN, Raúl Milano, brindó una charla en el marco del temario “Consecuencias de la sequía”, donde abordó la problemática de la faena de hembras y cómo leer la curva mensual de variación.

“Pese a la llegada de las lluvias, los efectos de la seca siguen evidenciándose en los datos de faena. En lo que va del año, según los registros de DTe informados por SENASA, la cantidad de animales trasladados a plantas de faena supera los 6 millones, esto es un 12% superior a los registrados de enero a mayo de 2022”, dijo Milano.



TENDENCIA Y REALIDAD

Tal como se viene observando en meses anteriores, una de las categorías que mayor crecimiento muestra en la faena de un año a otro es la de vacas. “Durante el mes de mayo fueron trasladadas a faena unas 321 mil vacas, un 3% más que las remitidas durante abril y 8% superior a los traslados registrados un año atrás”. Naturalmente, “el período de mayor refugo de vacas transcurre durante los meses de abril a agosto, siendo junio y julio los meses donde se registran las mayores tasas, casi 20 puntos más que el promedio de faena mensual”, explicó el experto rosarino.

Este año, “considerando que en muchas zonas este refugo de vacas vacías ha tenido que anticiparse dada la restricción de forraje que presentaban los campos, podría esperarse cierto corrimiento en la curva de salida estacional”, estimó Milano.

La particularidad que también se observa este año es “la elevada proporción de vacas que ha estado ingresando a corrales de engorde; de acuerdo a los datos publicados por SENASA al 1ro de junio, la cantidad de vacas en stock reportadas por establecimientos de engorde a corral ascendía a 118.810 cabezas, lo que implica un 41% superior a lo registrado un año atrás”. Para el director de ROSGAN, “es un indicador que da cuenta de un piso de oferta que sin duda seguirá sosteniendo un nivel de faena importante para este tipo de hacienda por los próximos meses”.



SE PRENDEN LAS ALARMAS

En lo que va del año, alrededor de 1,5 millones de vaquillonas y terneras fueron remitidas a plantas de faena, esto es un 11% más que lo registrado en igual período de 2022. Medido sobre la faena total, la participación de las hembras se ubica por segundo mes consecutivo en torno al 50%, “algo que no deja de alertar respecto de la potencial liquidación de vientres que ello generaría, en caso de prolongarse estos niveles de extracción más allá de los próximos dos meses donde naturalmente seguiremos viendo un importante descarte de vientres vacíos”, comentó a LA OPINIÓN Raúl Milano desde Agroactiva.

“Estos picos temporales en la faena de hembras no dejan de erosionar el stock de vientres disponibles para la generación de terneros”. En 2019, luego de tres meses con tasas de faena de hembras superando el 50%, el rodeo total a fines de ese año había caído en unos 550 mil animales, reflejo de una retracción de similar magnitud en el stock de vacas (-560 mil cabezas). Sin embargo, al siguiente año, producto a su vez de una primavera 2019 bastante adversa desde lo climático, el rodeo nacional registró una caída de casi 1 millones de animales, con unos 650 mil terneros y terneras menos en stock.



LOS FANTASMAS DEL PASADO

La realidad es que “luego de estos períodos de elevada extracción no se han dado ciclos prolongados de retención de hacienda que permitieran una reconstrucción sostenida del stock lo que marca una clara ausencia de políticas públicas orientadas paliar este tipo de contingencias”, señaló Milano.

En efecto, “tras la última gran seca de los años 2008/09, presionada a su vez por un contexto muy poco favorable para el negocio ganadero, Argentina perdió cerca de 10 millones de cabezas del stock nacional pasando de 58,8 millones a fines de diciembre de 2007 a 48,9 millones tres años más tarde”, rememoró el director ejecutivo del mercado rosarino.

Desde entonces, habiendo transcurrido 15 años, el stock nacional apenas ha podido recuperar la mitad de lo perdido arribando a 54,24 millones de animales en diciembre del año pasado.