El INTA presenta tecnologías e innovaciones para el agro del futuro

Producir en un contexto de alta variabilidad climática, en línea con las nuevas demandas y exigencias de los mercados, con un uso eficiente del agua de riego y elementos diferenciadores es todo un desafío para el sector agropecuario. En esta línea, especialistas del INTA se encuentran en Armstrong, junto con la Secretaría de Agricultura de la Nación, presentando las tecnologías e innovaciones destacadas en Agroactiva.

“Las tecnologías permiten lograr transformaciones”, aseguró Gabriela Tallarico, coordinadora del programa AgTech del INTA, quien además subrayó: “Estamos frente a una verdadera revolución digital, por lo que resulta fundamental entender a las tecnologías 4.0 como herramientas para impulsar procesos de crecimiento sostenibles e inclusivos en todas las cadenas productivas del país”.

“El aumento de la automatización y la incorporación de tecnologías del agro no es un fin en sí mismo, sino que deben valorarse en tanto sean dinamizadoras de una mayor competitividad, en un marco de equidad y sostenibilidad ambiental, mejorando la calidad de vida de la población rural, contribuyendo al arraigo de nuevas generaciones y promoviendo la igualdad de géneros y de oportunidades”, puntualizó la especialista.

Además, subrayó: “Incorporar tecnologías digitales a las producciones tiene muchas aristas y ventajas fundamentalmente aquellas orientadas a lograr un uso eficiente y reducido de insumos químicos. Esto mejora los rendimientos, reduce costos, pero por sobre todas las cosas habilita el acceso a nuevos mercados internacionales mucho más exigentes de certificaciones o con barreras que pueden llegar a ser, en algunos casos, arancelarias en materia de sustentabilidad”.



CLIMA Y AGUA

Por su parte, Natalia Gattinoni, investigadora del área de Agrometeorología del Instituto de Clima y Agua del INTA, aseguró: “Las condiciones meteorológicas y climáticas son uno de los factores fundamentales en lo que es la actividad agropecuaria. En particular, porque es uno de los componentes de la gestión integral del riesgo presente en cada campaña agrícola”.

De allí, la necesidad de “usar la información meteorológica, evaluando lo que sucedió y lo que podría llegar a suceder en materia de condiciones climáticas es fundamental para una toma de decisiones de manera eficiente, logrando una reducción de ese riesgo climático”.

En este sentido, ponderó las herramientas con información climática inmediata que tiene el INTA a disposición de los productores, así como el asesoramiento técnico para su interpretación y uso.

Cuando las perspectivas climáticas de lluvia no son favorables, surge la necesidad del riego suplementario porque, según explicó el especialista en riego del INTA Manfredi, Aquiles Salinas, “en el 70% del área agrícola pampeana en el que se siembran cultivos extensivos, es normal que en algún momento de los ciclos de los cultivos les falta agua”.

Y agregó: “Tenemos suelos de gran calidad nutricional y capacidad de almacenaje de agua y ambientes de muy buena calidad para que los cultivos puedan expresar mayormente su potencialidad, pero para ello necesitan de un plus de agua que no lo tienen”. De allí la importancia de aplicar el riego suplementario en la Región Pampeana: “Para que la Argentina pueda aspirar a un piso de producción mucho más alto que el actual únicamente se logrará incorporando sistemas de riego a la superficie sembrada con cultivos extensivos e intensivos”.

Según el especialista de Manfredi, “en años Niño o Niña, en menor o mayor escala siempre vamos a tener que aplicar riego si el objetivo es aumentar los rindes”.



CENTRO REGIONAL

En referencia a la participación del INTA en Agroactiva, Alejandro Longo -director regional del INTA Santa Fe- la consideró “estratégica y muy importante” por tratarse de un espacio clave en el que “la institución puede mostrar, no sólo los avances tecnológicos de los que hoy dispone en la región pampeana, sino también permite establecer y complementar vínculos con la actividad pública y privada.

“Muestras como Agroactiva permiten la captación de esos logros, de esos objetivos que son fundamentales para todo tipo de organización, en especial para el INTA y su aporte al sector agrobioindustrial”, concluyó.



MUCHO POR VER

Los visitantes también podrán ver un módulo de siembra con desarrollo conjunto de INTA y empresas fabricantes, con el desglose de piezas, una representación gráfica del trabajo realizado en una siembra de precisión y la metodología estandarizada para la medición de las variables.

Por su parte, la ganadería de precisión dirá presente con un módulo de alimentación inteligente que detectan el consumo individual de los animales para evaluar el mérito genético y el comportamiento de estos, entre otras variables. Habrá un módulo de comedero inteligente con ración de alimento y cartelería descriptiva, así como una balanza de pesada al paso y un ahijador inteligente para automatizar el registro de la genealogía en sistemas ovinos y bovinos extensivos.

Además, habrá charlas de especialistas sobre Biotango, una herramienta que brinda soluciones a la problemática del clima que afecta al cultivo de frutas, sobre el mapa nacional de carbono y sobre el trabajo del INTA en cannabis y cáñamo.