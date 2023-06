Perotti recorrió la muestra y elogió a los fabricantes

“Para nuestra provincia, la maquinaria agrícola no es una industria más. Es una industria con tradición, que creció y se fue fortaleciendo en muchos de nuestros pueblos y ciudades. Fue generando empleo y conocimiento; permitiendo y acompañando los cambios de la tecnología incorporada a la producción agrícola”, destacó el gobernador, Omar Perotti.

Aunque el grupo empresario argentino con sede en Armstrong ya cuenta con una filial del otro lado de la frontera, con este nuevo acuerdo establecerá el montaje de una planta fabril para la producción de sembradoras cerca de San Pablo.

En esa línea, el mandatario santafesino marcó la importancia del Mercosur, cuyo “objetivo central es una plataforma común para el crecimiento de los vínculos industriales, y para conseguir allí la escala, para que Argentina y Brasil, Brasil y Argentina, pudiesen llegar con sus productos al mundo”, expresó.

La sociedad entre ambos grupos es para llegar a mercados más grandes y fortalecerse mutuamente. Tanto Crucianelli como Piccin llevan el nombre de sus fundadores y cuentan con más de 60 años de historia en el desarrollo de productos para las necesidades específicas de sus clientes.

“Queremos felicitar a las dos familias”, manifestó el gobernador, quien agregó: “Esto habla a las claras del convencimiento de esta asociación, y no me cabe dudas que va a tener un futuro muy bueno. Porque además va a contagiar a otros y va a mover a partistas a ampliar el negocio dentro del sector de la máquina agrícola y de la confianza que seguramente estas dos familias volcarán a este nuevo emprendimiento”.

Finalmente, Perotti destacó que “son de las cosas que contagian, que motivan, que nos hacen creer profundamente en la Argentina, que nos hacen creer profundamente en estos vínculos generados del Mercosur, para desde allí vincularnos con el mundo. Tenemos las posibilidades de estar generándole alimentos al mundo”.



PRESENCIA SANTAFESINA

Para este 2023, el gobierno de Omar Perotti invertirá 75 millones de pesos a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), permitiendo la participación de 140 pymes en Agroactiva, la megamuestra agroindustrial.

En total, la provincia cuenta con 13.800 metros cuadrados, distribuidos en 6 lotes, en los cuales se dispondrá una carpa institucional donde se hará promoción de programas provinciales; una carpa AgTech para firmas de tecnología para el agro; una carpa que albergará a firmas industriales, alimenticias y de productos regionales; y 4 lotes exteriores con empresas metalmecánicas y del rubro agropecuario.