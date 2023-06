Tres hombres imputados por participar en el homicidio de Cristian Benítez

A partir de las 11.00 de la mañana de ayer, en una de las salas penales de los Tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia imputativa a los tres hombres detenidos, acusados de ser los autores del homicidio de Cristian Damián Benítez.

El trágico homicidio con el uso de un arma blanca, ocurrió en la céntrica esquina de calles Sarmiento y Alvear, a la salida de un boliche existente en la zona cuando el reloj marcaba las 5:40 de la jornada del domingo último; ocasión en la que perdiera la vida por una puñalada en el tórax el joven de 27 años.

Cabe agregar que los detenidos están acusados por la Unidad Fiscal Rafaela del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los delitos cuya calificación jurídico penal es la que sigue: Brian I., “homicidio en calidad de autor” (art. 79 y 45 del CP); Brian R., “encubrimiento agravado por el delito precedente en calidad de autor” (art 277 inc 3, a) y 45 del CP); y Hugo I. “encubrimiento agravado por el delito precedente en concurso real con amenazas, en calidad de autor” (arts. 277, inc 3, a), 149 bis primera parte, 55 y 45 del CP).

La audiencia imputativa fue presidida por el juez de la investigación penal preparatoria (IPP) Dr. Javier Bottero; en tanto que por parte de la Defensa de los ahora imputados actuaron los Dres. Carlos Farías Demaldé y José Silvela –representando a Brian I. de 28 años, domiciliado en Rafaela; y a Hugo I. de 25 años, domiciliado en Bella Italia-; en tanto que a Brian R. de 23 años –alias “Negro”- domiciliado en Bella Italia, lo asistió en la defensa técnica la abogada del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Dra. Georgina Allassia.



HECHOS IMPUTADOS

De acuerdo a lo relatado por la fiscal Gabriela Lema en la audiencia de la víspera, los hechos imputados son los que siguen.

“En fecha 4 de junio de 2023 a las 5:00 horas, aproximadamente, Lucas P., Cristian Damián Benítez –la víctima- y Lucas S. se retiraron del local bailable sito en calle Alvear entre calles Sarmiento y San Martín de la ciudad de Rafaela luego de mantener una discusión con [los acusados] Brian R., Hugo I. y Brian I.

“Una vez en la vereda Lucas P., Cristian Benítez y Lucas S. se dirigieron a la intersección de calles Alvear y Sarmiento; mientras que Brian I., Brian R. y Hugo I. comenzaron a dar vueltas alrededor de la manzana a bordo de un automóvil marca Fiat Siena, que conducía Hugo I..

“Cuando Cristian Benítez llegó a la mencionada esquina Hugo I. detuvo el vehículo, descendió con un palo y comenzó a golpear la moto de Benítez; Brian R. se quedó junto al auto y Brian I. bajó con un cuchillo y mediando conocimiento y voluntad homicida apuñaló a Benítez en zona vital, causándole una herida que penetró y lesionó el ventrículo izquierdo del corazón provocándole un taponamiento cardíaco con la consiguiente falla y muerte.

“Inmediatamente después, Brian I. se dirigió a Lucas P. y Lucas S., blandiendo el cuchillo y manifestó ‘vengan ahora si se la aguantan’. Luego, Brian I. se dio a la fuga en compañía de Brian R. y Hugo I. en el vehículo que éste conducía, con el arma homicida en su poder, descartándola en un lugar no determinado hasta el momento procurando alcanzar su impunidad. Previo a retirarse del lugar, Hugo I. le manifestó a Lucas P. ‘vos sos del pueblo, ya te vamos a agarrar’”.



EVIDENCIAS

Entre las principales evidencias obrantes en el legajo de investigación fiscal figuran: el informe oficial de la Comisaría Seccional 1ª , las entrevistas a Lucas P. y Lucas S., el croquis demostrativo del lugar del hecho, el examen médico y el acta de levantamiento del cadáver de Cristian Damián Benitez, el informe técnico Criminalístico y el resultado de la autopsia; además de prendas de vestir y teléfonos celulares de los imputados entre otras.



UNA PRUEBA CRUCIAL

En la jornada de ayer, según pudo recabar y confirmar LA OPINIÓN de fuentes judiciales calificadas se produjo el hallazgo de una prueba crucial en este proceso, que sería el arma blanca homicida utilizada.

Lo hallado proviene de un aporte hecho por la defensa de uno de los imputados, y la fiscal actuante Dra. Lema, ordenó a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que acudieran en la búsqueda del arma blanca en cuestión.

Esto se produjo en horas de la tarde del martes y debió colaborar personal de Bomberos Zapadores ya que el arma blanca en cuestión se hallaba dentro de una alcantarilla pluvial ubicada en barrio Villa Podio –intersección de calles Aguado y Gral. Mosconi-, cerca de la vivienda de uno de los imputados.



AUDIENCIA DE

CAUTELARES

Continuando con el trámite procesal penal en cuanto a la investigación de este hecho, se confirmó asimismo que a partir de las 10.30 de la mañana de hoy tendrá lugar la audiencia de medidas cautelares en torno a este crimen, y casi con certeza la Fiscalía pedirá la prisión preventiva de los tres imputados.