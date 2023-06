Unión y Libertad inician la segunda

Este jueves se pondrá en marcha la segunda fecha del torneo Oficial de Primera División de la ARB. Será con el clásico sunchalense que disputarán Unión y Libertad en la Fortaleza del Bicho. Comenzará a las 21.30 con el arbitraje de Gonzalo Ponce y Marcos Macagno, recordando que ambos equipos ganaron en la primera fecha.

Los demás encuentros se disputarán el viernes: a las 21.30 9 de Julio vs. Atlético (Brian Padilla y Maximiliano Merlo); Independiente vs. Argentino Quilmes (Fernando Capolungo y Miguel Farías) y Peñarol vs. Ben Hur (Guillermo Theler y Ariel Aicardi).



SIGUE LA FINAL

La segunda final de la Liga Nacional de Básquetbol entre Quimsa y Boca Juniors se disputará este jueves, desde las 22.10, otra vez en el estadio Ciudad de Santiago del Estero. En el primer encuentro se impuso Quimsa por 85-68.

Por el ascenso: este jueves se conocerá al campeón y ascendido de la Liga Argentina. El encuentro entre Ameghino de Villa María y Zárate Basket comenzará a las 20:30hs este jueves en la ciudad cordobesa.



POCO DE LAPROVITTOLA

Barcelona sufrió, pero terminó con victoria por 84 a 81 ante Unicaja en el arranque de las semifinales de la ACB. Así, los Blaugranas dieron el primer paso para llegar a las finales de la liga española.

El argentino Nicolás Laprovittola terminó con 5 puntos y 1 rebote.