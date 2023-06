El exAtlético que estuvo a un paso de jugar en el Inter Miami

El astro argentino Lionel Messi confirmó que se sumará a las filas del Inter Miami, el joven club de la Major League Soccer de Estados Unidos, y será compañero de tres compatriotas que militan en la institución propiedad del ex jugador inglés David Beckham.

Tras la negativa de emigrar a Arabia Saudita y la imposibilidad de Barcelona para concretar su vuelta, el club estadounidense avanzó por los servicios del ex Paris Saint Germain y es inminente su arribo a Miami donde compartirá equipo con tres argentinos.

Ellos son Franco Negri (libre de Godoy Cruz), Nicolás Stefanelli (formado en Defensa y Justicia), Benjamín Cremaschi (hijo de Pablo, ex jugador de Los Pumas).

Allá por enero de 2020, Atlético de Rafaela negociaba para que Matías Godoy llegue al Inter Miami de la MLS pero la negociación, que estaba prácticamente cerrada, no llegó a buen puerto y el delantero terminó recayendo en Crocacia para jugar con 18 años, por aquel entonces, en el Dinamo Zagreb.

Godoy tiene 21 años y luego de vestir la casaca de la Crema pasó por el elenco croata, Argentinos Juniors, Instituto, Talleres y actualmente se encuentra en Estudiantes de La Plata.



¿EL TATA MARTINO COMO DT?

Mientras que el club busca un director técnico tras la salida del inglés Phil Neville por malos resultados, el equipo es dirigido interinamente por Javier Morales, ex jugador de Lanús que emigró a Estados Unidos en 2007 y, desde ahí, realizo una exitosa carrera en el Real Salt Lake durante nueve años.

El nombre indicado por la directiva para reemplazar al británico seria otro argentino: Gerardo "Tata" Martino, ex entrenador de la Selección de México que fue director técnico del Barcelona en la temporada 2014-15.

El entrenador ex Newell’s tiene grandes chances de arribar a Miami ya que se encuentra en libertad de acción tras su participación en el Mundial de Qatar con el seleccionado mexicano donde se quedó eliminado en fase de grupos y fue cesado del cargo.