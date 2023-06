Higuaín, el argentino que conquistó el Inter Miami

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El ex delantero argentino Gonzalo Higuaín jugó en el Inter Miami durante tres años y se convirtió en ídolo del joven club de la Major League Soccer de Estados Unidos que sumará a Lionel Messi en los próximos días.

El "Pipa" llegó al club propiedad de David Beckham a mediados de 2020 tras pasar por el Milán de Italia y el Chelsea de Inglaterra en dos fugaces prestamos de seis meses en la misma temporada. El ex atacante de la Selección argentina llegó al club estadounidense con el pase en su poder tras no renovar su contrato con la Juventus, dueño de su pase por aquel entonces, y quedar en libertad de acción.

En el primer semestre, el franco-argentino solamente disputó 9 partidos y metió un único gol al New York Red Bulls para darle la victoria por 2-1 al Inter Miami.

Ya en el segundo año, Gonzalo Higuaín empezó a hacer valer su arribo en Florida con goles y convirtió 12 tantos en 30 encuentros disputados. A pesar de ello, el equipo se quedó en las puertas de la clasificación a los Playoffs.

El 2022 fue mucho mejor para el delantero formado en River que anotó 16 goles en 31 partidos quedando a siete tantos del goleador de la temporada, el alemán Hany Mukhtar del Nashville FC.

En esta temporada, las anotaciones del ex Juventus ayudaron a que los de Miami accedan, por primera vez, a los Playoffs donde quedaron eliminados ante el New York City en octavos de final por 3-0.

Aquella derrota ante el equipo neoyorquino en el Yankee Stadium el 17 de octubre del año pasado, significó el último partido del "Pipa" en Estados Unidos y en su carrera ya que, luego de ello, decidió retirarse de la actividad profesional.

Casi ocho meses después del retiro de Higuaín, tras la negativa de emigrar a Arabia Saudita y la imposibilidad de Barcelona para concretar su vuelta, el Inter Miami abrochó la llegada de otro argentino: ni más ni menos que Lionel Messi con el cual buscarán conquistar por primera vez la Major League Soccer.