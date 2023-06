Inaugura una nueva muestra de Sofía Rossa en LUOGO galería

Este viernes 9 de junio a partir de las 20:00 inaugura en LUOGO la muestra "Punkies y sirenas en un mar de tierra" de Sofia Rossa, con curaduría del historiador rosarino Guillermo Fantoni.

En la exposición, se podrá ver la última producción de dibujos de la artista, en distintos soportes y formatos. En su hacer, Sofía trabaja e indaga dos ejes conceptuales. El primero es la vulnerabilidad como concepto que atraviesa las escenas y la materialidad de sus obras. El segundo eje es el punk como modo de hacer, como gesto de resistencia y obstinación estética. Los trazos del dibujo intentan romper con cualquier tipo de lectura unilateral, buscando lo sucio a través de composiciones saturadas de detalles.

Las líneas de la birome hieren al papel con cada trazo, pero también suturan ideas y unen diferentes lenguajes. El dibujo se deteriora mientras crece, es herida y dispositivo reparador. En ellos se insinúan mundos imaginarios enlazados con la realidad de su cotidiano y de lo que la rodea conformando relatos y escenarios vinculados a su existencia. Una existencia que condensa distintos lugares políticos que habita a diario y que se funde con otros mundos que se atraviesan, como las casas de sus abuelas, barrios viejos, noches vacías. Formando universos inorgánicos, pegoteados y desbordados de complejidad simbólica, afectiva y cultural que pone en tensión dicotomías y visibiliza imaginarios no hegemónicos de formas de vida.

La muestra estará acompañada por un texto del curador Guillermo Fantoni, en el que reflexiona sobre el imaginario de Sofía. "De un dibujo a otro, ella enfatiza su fascinación por el mundo nocturno y lunar, con un cielo invariablemente negro y tachonado de estrellas; también declara su apego por Villa Rosas, el sector donde realmente transcurre su existencia, al que pide un abrazo reparador entre la suavidad de los pétalos de la flor homónima y las espinas que prometen sangre. Y como si todo esto fuera poco y porque toda historia tiene su fin, uno de los dibujos augura un futuro. En este, una figura con la cabeza erizada de picos -quizá nuevamente una sirena- se sumerge en el agua invitando a una nueva aventura; porque, tal como reza en el texto que acompaña a la imagen, lo mejor sucede "en lo hondo". Pero esa inmersión, aún impredecible, ya es parte de otras ficciones, y posiblemente de otras series de dibujos, obstinadamente leves como los pétalos de las rosas y obstinadamente agudos como las espinas que cubren sus ramas". escribe Fantoni.

La muestra es una invitación a adentrarse en estas historias y mundos imaginarios en la galería LUOGO (25 de mayo 1199, esquina Mainardi) hasta el 25 de agosto, de martes a viernes de 16:00 a 20:00. La entrada es libre y gratuita.



SOBRE LA ARTISTA

Sofía Rossa nació en 1994 en Rafaela, provincia de Santa Fe, donde vive y produce. Es profesora de Bellas Artes y se encuentra finalizando la licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario.

Desde el año 2020 lleva a cabo instancias de formación, clínicas y seminarios: "Dibujo: Principios, medios, fines" con Eduardo Stupía en Universidad Torcuato Di Tella (2022); "El presente de los cuerpos" con Nicolás Cuello en C.C. Kirchner (2021); "Programa de Artistas Lava" y "Verano Lava" Galería LAVA (2020/2021) formándose con Nancy Rojas, Ana Gallardo, Anibal Buede, Herminda Lahitte, entre otros.

En 2020 hizo su primera muestra individual "Quien no quiere ser Punk" en Galería LAVA. Posteriormente participó de otras exhibiciones como el "Premio Adquisición de Artes Visuales 8M" Centro Cultural Kirchner (2022), obra premiada en "Proyecto Rehabitar" Complejo Cultural Viejo Mercado (2021); exposición Digital Google Arts and Culture del Premio Itaú Artes Visuales 13 edición (2022). También formó parte de muestras en distintas galerías como ; "Suave y Refrescante Galería Fuga (2021); obra premiada en "Salón Nacional Jamaica Galería Jamaica (2022).

Participó de diferentes salones como, Bienal Nacional de Rafaela, Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi" (2021); Premio Municipal de Artes Visuales "Salón Litoral" (2022) y 75° Salón Nacional de Rosario. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas.

En 2019, junto a Juan Pruvost fundó SeriClub, taller de serigrafía especializado en obras de autor y publicaciones independientes. Actualmente forma parte del staff de artistas de LUOGO galería.