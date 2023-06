Cantinas escolares más saludables

La Agencia de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad continúa trabajando y capacitando para concientizar sobre la necesidad de que las cantinas en las escuelas contengan opciones más saludables.

La responsable de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Rafaela, Maia Mark, explicó: “Venimos trabajando con la alimentación saludable; una política pública que se implementó desde que asumió la gestión Myriam Villafañe en la Secretaría de Desarrollo Humano”.

“Se trabaja en la ciudad desde 2015, donde se hizo un relevamiento a todos las escuelas de la ciudad, tanto primarias o secundarios. En ese relevamiento tomamos datos de aquellos establecimientos que tenían cantina y aquellos que no tenían; aquellos colegios que tenían cantina tercerizadas o estaban a cargo de la misma escuela, donde eran los chicos y chicas de cursos superiores quienes atendían. Más del 50 por ciento de los establecimientos de la ciudad contaban con cantina, donde se les ofrecía diferentes alternativas de alimentación no saludables”, contó.

“A partir de los datos que obtuvimos, empezamos a trabajar con diferentes instituciones educativas. Siempre ofrecemos capacitación para los chicos y docentes. Es un trabajo en conjunto con integrantes de la comunidad educativa y el departamento de Seguridad Alimentaria”, agregó.

Además, comentó que “se les da capacitaciones de manipulación de alimentos, donde las y los estudiantes obtienen el carnet de Manipulador de Alimentos En ese curso para capacitarlos en seguridad alimentaria y buenas prácticas de manufactura, también incorporamos los temas de cantina saludable, Ley de etiquetado frontal y alimentos libres de gluten. Se va actualizando constantemente para que sea completo”.

Asimismo, “junto a las capacitaciones, les damos un listado de alternativas donde tratamos que las y los chicos, modifiquen sus hábitos alimentarios, y la oferta de productos que tienen las cantinas. Tratamos de que tengan todas las alternativas”, aseguró Mark.

Respecto a la variedad, especificó: “Lo ideal sería el consumo de frutas, menos productos procesados, lo más casero posible. Pero es entendible que en muchas cantinas no suele suceder. De todas formas, hay muchas alternativas que pueden suplantar a todos los tipos de snacks, como cereales. A los panificados reemplazarlos por alternativas altas en fibras o integrales. Lo que es gaseosa, suplantarlo por agua”. “No se busca prohibir el consumo de alimentos no saludables, sino que los chicos y chicas puedan elegir y tener todas las opciones que promuevan el consumo de frutas, cereales, fibras y agua”, cerró.

Todas las personas que se encuentren interesadas en trabajar estos temas, pueden acercarse a la oficina de Seguridad Alimentaria, ubicada en Bolivar 620.