Etcheverry dio todo pero quedó eliminado

El tenista argentino Tomás Etcheverry perdió ayer por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-4 contra el alemán Alexander Zverev por los cuartos de final de Roland Garros y a pesar de la derrota se retiró ovacionado por el público del estadio Philippe Chatrier.

El platense, de 23 años, completó así la mejor participación de su carrera en un torneo de Grand Slam. Por su parte, el alemán jugará el próximo viernes frente al ganador del partido entre el noruego Casper Ruud y el danés Holger Rune, en busca de un lugar en la final en París. Zverev pudo aprovechar una de sus tres oportunidades de quiebre que tuvo para apoderarse de un muy parejo primer set por 6-4 tras casi una hora de juego.

Pero en el segundo parcial el alemán bajo en la intensidad de sus golpes, mientras que Etcheverry comenzó a lastimar mucho más y a reducir la cantidad de errores no forzados. El argentino consiguió el tan ansiado quiebre en el sexto game para colocarse 4-2, pero inmediatamente sufrió la pérdida de su servicio. De todas maneras, Etcheverry volvió a romperle el saque al alemán y mantuvo el suyo para llevarse el parcial por 6-3.

En el tercer set el platense se puso rápidamente 2-0 en ventaja, pero Zverev volvió a mostrar su mejor tenis, consiguió dos quiebres consecutivos y se impuso 6-3 para ponerse dos sets a uno. Finalmente, en el cuarto set le alcanzó con un solo quiebre al ex N°2 del mundo y finalista del US Open en 2020 para conseguir el 6-4 definitivo que le dio el triunfo tras 3 horas y 22 minutos y el boleto a las semis.

Etcheverry, que había eliminado a Draper, de Miñaur, Coric y Nishioka sin ceder sets, venía mostrando una impresionante solidez en sus golpes y estuvo cerca de convertirse en el décimo argentino en alcanzar las semis de Roland Garros.

Pese a la derrota, el platense tendrá un gran avance en el ranking y el próximo lunes figurará en la 32° posición, la mejor de su carrera. Zverev, por su parte, quiere sacarse la espina del año pasado, cuando tuvo una grave lesión en el tobillo derecho mientras disputaba un partidazo en las semifinales contra el español Rafael Nadal que lo tuvo varios meses fuera de las canchas. También alcanzó las semis del torneo en 2021, pero en aquella ocasión cayó contra el griego Stefanos Tsitsipas en cinco sets.

Esta será la sexta vez que el alemán de 26 años dispute las semis de un torneo de Grand Slam. Ya lo hizo en el abierto de Australia 2020, Roland Garros 2021 y 2022, y el US Open 2020 (la única vez que llegó a la final) y 2021.

Su rival será Casper Ruud (4° de la ATP) que pasó tras derrotar a Holger Rune (6°) por 6-1, 6-2, 3-6 y 6-3.