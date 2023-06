Pechito clasificó en tercer lugar

Ferrari dominó la clasificación del WEC para las 24 Horas de Le Mans. No habían mostrado un gran ritmo en los primeros ensayos oficiales, sin embargo, el «Cavallino Rampante» se lució en la primera sesión clasificatoria y comandó las acciones de la mano de Antonio Fuoco, que a bordo de su Ferrari 499P registró 3m25213 y se quedó con lo mejor. Atrás, Alessandro Pier Guidi se colocó a dos décimas de la punta, en tanto el Toyota que conduce el cordobés José María López finalizó tercero, a 27 centésimos.

Kamui Kobayashi fue el encargado de hacer el mejor registro para Toyota, dejando a su auto hermano en el cuarto lugar después de haber liderado la primera sesión de entrenamientos, con Brendon Hartley nuevamente marcando el ritmo en su trinomio. Porsche consiguió un 5-6 que los dejó en carrera en la disputa por la pole position, y que se definirá hoy en la Hyperpole.

Por su parte, el Vanwall de Esteban Guerrieri avanzó un escalón entre los Hypercar y quedó 15º, luego de que el Porsche 963 del Heartz Team Jota no registre tiempos. Con respecto a la punta acortó la distancia y quedó a 4s532 de Fuoco. En la clase LMGTE Am, Nicolás Varrone consiguió el aval de los médicos luego del golpe que protagonizó en la FP1 y el Corvette pudo salir a clasificar. Allí, su compañero Nicky Catsburg ubicó al trinomio en la tercera ubicación, detrás de Alessio Rovera que nuevamente dejó a Ferrari en lo más alto junto a Luis Pérez Companc y Lilou Wadoux.

La competencia se pondrá en marcha a las 11 del día sábado.

En el Circuito de La Sarthe, tomarán parte la edición número 91 de las famosas 24 Horas de Le Mans, competencia centenaria que sólo se vio postergada por las múltiples huelgas que se desarrollaban en Francia en 1936 y entre 1940 y 1948 a raíz de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias.