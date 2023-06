Agradecemos las salutaciones

Ayer, Día del Periodista, se recordó una fecha muy cara a los sentimientos de quienes nos desenvolvemos en este oficio, y como sucede habitualmente recibimos cálidas salutaciones y sabrosos presentes.

Difundimos, desde estas columnas, algunos de ellos.

* El periodismo no será solamente tu trabajo, será tu pasatiempo y vacaciones, tu mejor amigo y compañero, tu orgullo, en pocas palabras será tu vida.¡Feliz Día del Periodista! Bertolaccini Gerenciamiento de Riesgos.

* En un mundo de fake news e incertidumbre, siempre tenemos la tranquilidad de saber que estás ahí, buscando la verdad detrás de cada hecho.

Gracias por tu valentía para ir más allá de lo evidente¡Feliz Día del Periodista! Sancor Seguros Osiris Trossero, Director de RRPP y Servicios al PAS; Enso Olocco Gerente de RRPP y Publicidad, Marina Saita, Jefa de publicidad.

* Feliz Día! Ceferino Mondino, concejal de Rafaela.

*Por la tan noble e importante función que cumplen, el Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales les hace llegar un afectuoso y cordial saludo en su Día, a los del Periodistas de nuestra ciudad y región.César Alemani, presidente del Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales

*¡Feliz Día del Periodista! Banco Credicoop Cooperativo Limitado

* En el Día del Periodista, quiero reconocer a todas y a todos quienes dedican su vida a tan encomiable labor, esencial para mantenernos informados y representar a quienes no tienen voz. Como Defensora Provincial agradezco su dedicación en la búsqueda de la verda y en consagración de la libertad de prensa, fundamentales para nuestro Estado Democrático de Derecho. Dra. Estrella Moreno Robinson, Defensora Provincial

*¡ Feliz día del periodista !Desde el Ateneo Sunchales, extendemos el saludo especial a las y los periodistas de nuestra Ciudad y región .

*Con el agradecimiento de siempre, en nombre del Rotary Club de Rafaela, les deseamos un Feliz Día del Periodista

*Deseamos hacerle llegar nuestro saludo y felicitaciones al conmemorarse el Día del Periodista. Nuestro Centro siempre encuentra un lugar en la Sección a su cargo y las actividades que realizamos e informaciones que pueden ser de utilidad a la comunidad rafaelina y de la región son tratadas con un profesionalismo que aplaudimos y agradecemos.Cordialmente.Jorge Antonio Gonzalez, presidente del Gallego de Rafaela y Dpto. Castellanos

*Tengo el agrado de dirigirme a usted con motivo de hacerle llegar un afectuoso saludo por conmemorarse hoy el “Día del Periodista”. A través de la presente quisiera reconocer el importante rol de quienes ejercen dicha profesión teniendo como base la búsqueda constante de la verdad y la libertad, acompañando e informando cotidianamente a los ciudadanos del Departamento Castellanos. Sin otro particular, me despido atentamente. Senador Provincial Alcides Calvo

* ¡Feliz Día del Periodista! Celebremos la libertad de expresión y defendamos el valor de la palabra.Jardín de Infantes Aurora Borda Fredes



*Después de haber reflexionado, en años anteriores, sobre los verbos “ir, ver” y “escuchar” como condiciones para una buena comunicación, este año en el Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa Francisco nos pide a los comunicadores “hablar con el corazón”. En el día del periodista queremos rescatar este mensaje y compartirlo.Es el corazón el que nos mueve a ir, ver y escuchar; y es el corazón el que nos mueve a una comunicación abierta y acogedora. Solo escuchando al otro con un corazón puro lograremos hablar en la verdad y en el amor. Porque es el corazón el que revela la verdad de nuestro serEl Papa nos invita también a comunicar cordialmente.Esto quiere decir que quien nos lee o nos escucha capta nuestra participación en las alegrías y los miedos, en las esperanzas y en los sufrimientos de las mujeres y los hombres de nuestro tiempo.Hablar con el corazón es acompañar con respeto, proponer sin imponer, abriendo la mente con amor a la comprensión del sentido profundo de la realidad. ¡Como hacía Jesus!Así se hace posible el milagro del encuentro, que nos permite mirarnos los unos a los otros con compasión, acogiendo con respeto las fragilidades de cada uno, en lugar de juzgar sin saber y sembrar discordia y divisiones.El corazón decide el destino de la paz, porque hasta el virus de la guerra procede del interior del corazón humano. Hagamos brotar palabras capaces de disipar las sombras de un mundo cerrado y dividido, para edificar una civilización mejor que la que recibimos.Es un esfuerzo que cada uno de nosotros tiene que hacer, pero que apela especialmente al sentido de responsabilidad de los periodistas y comunicadores, para desarrollar nuestra profesión como una verdadera misión, logrando una comunicación libre, limpia y cordial.¡Feliz dia del periodista!Mons. Sergio Alfredo FenoyArzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz Equipo de Comunicación Arquidiocesano - ECAUniversidad Católica de Santa Fe - UCSF