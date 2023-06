Bonfatti: "Vengo a aportar mi experiencia para mejorar la calidad de vida de la gente"

-Otra vez en campaña, otra vez en la boleta única. ¿La vocación es más fuerte?

-Nunca dejé de hacer política. Algunos creen que hacer política es publicar un tuit todos los días. Recorrí la Provincia infinidad de veces, ciudades y pueblos, escucho a la gente. Muchos me dicen 'vuelvan'. Trabajadores de la salud, maestros, empresarios. Me dicen 'estamos mal, hay un gobierno provincial ausente'. Un gobernador que no da la cara, que no tuvo ni tiene proyectos. Me decidí y aquí estoy nuevamente, dispuesto a poner a disposición mi experiencia, y poder ofertar algo para mejorar la calidad de vida de la gente, de todos mis comprovincianos.

El dirigente socialista, Antonio Bonfatti volvió ayer a Rafaela esta vez en el marco de la campaña electoral porque es el primer candidato a diputado provincial por la lista "Acuerdo Progresista" del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe". Intenta volver a la Legislatura, donde fue diputado entre 2003 y 2007 primero y entre 2015 y 2019 después, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados. En el medio, fue ministro de Gobierno de 2007 a 2011 durante la gestión de Hermes Binner en la Casa Gris y posteriormente gobernador, de 2011 a 2015.

Tantas veces salió a las rutas santafesinas en campañas, como funcionario, como gobernador o como legislador. Ahora comparte los viajes con uno de sus amigos de la política, Rubén Galassi, quien ocupa el tercer lugar en la lista en la que también están Natalia Enrico, Santiago Gaspoz y Omar Martínez, representantes de Rafaela y la región.

-Usted compite en una categoría muy competitiva en la que hay muchos dirigentes importantes.

-Puede ser. Pero nos tenemos fe. Queremos asumir la tarea legislativa para controlar al Poder Ejecutivo, observar el cumplimiento de las leyes y por otro lado proponer proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestra gente. Todavía nos debemos la ley de salud, la ley de educación y la ley de tierras que no pudimos sacar. Recién vengo de visitar el barrio tan lindo de Rafaela, Mi Tierra, Mi Casa, aquellas manzanas que habíamos habilitado para que cada vecino pudiera tener su lote de 8 por 30 metros, y me dio una gran satisfacción. En toda la Provincia hay más de 12 mil lotes urbanizados de esta manera. Esa ley de Tierras no se sancionó. Quisiera insistir con esa iniciativa. La reforma de la Constitución también está pendiente y realmente necesitamos discutirla.

-¿Hay una suerte de lentitud en la Legislatura a la hora de dar respuestas a las demandas de la gente?

-Es posible dado los proyectos pendientes. Porque también se adeuda el Código Procesal Juvenil, el Código Civil de la Provincia, son otros temas grandes que están a la espera. Y la reforma de la ley de Policía del 2006 que fue tan nefasta porque destruyó la cadena de mandos de la fuerza, lo que tiene sus consecuencias.

-¿Cómo observa a la Provincia?

-Preocupado. Al ver los indicadores sociales, este país tan maravilloso no puede tener 42 por ciento de pobreza, que supera el 50 por ciento si solo consideramos a jóvenes y niños. Lo que está ocurriendo en la escuela santafesina, donde los chicos pasan de año sin rendir materias, es un retroceso. El mundo habla del conocimiento, de lo científico y de la inteligencia artificial mientras acá discutimos planes sociales en lugar de debatir cómo mejorar la educación, crear trabajo y programas de asistencia a los emprendedores y pequeños y medianos empresarios. Tenemos una sequía gravísima que golpeó a los productores y la economía de pueblos y ciudades. Quisiera que el Gobernador se plante ante el Gobierno nacional y reclame la baja de retenciones para ayudar a la gente de campo. Si no hay producción agropecuaria la industria también sufre, el comercio, el transporte. Encima a nivel nacional se cierran las importaciones o se regulan en función de la disponibilidad de dólares, que es escasa. No hay reforma impositiva para reducir los tributos. ¿Dónde se discuten estas cosas? en ningún lado, solo hay enfrentamientos de unos contra otros. Este le culpa al otro y viceversa, y así está la Argentina.

-No hay diálogo entre gobernadores y Presidente.

-No hay diálogo alguno. Cuando veníamos con Binner a Rafaela hacíamos asambleas ciudadanas, presentábamos planes estratégicos a 20 años, no confrontábamos con la sociedad, marcábamos los avances de las acciones, rendíamos cuentas.

-¿Y qué pasó en Santa Fe?

-En 2019, Perotti ganó las elecciones seis meses antes de asumir, pero nunca hubo una reunión con el gobernador saliente ni sus equipos se reunieron con los ministros de ese momento. Se quedaron 20 años atrás creyendo que la realidad era la misma. Pero resulta que estamos en otro país, con una realidad más compleja. Y en el día de su asunción denunció a Lifschitz. Creo que su objetivo era poner preso a algún socialista. Pero nosotros siempre rescatamos como uno de nuestros mayores valores el hecho de tener las manos limpias y las uñas cortas, la honestidad. Creo que se equivocó Perotti con eso, en lugar de confrontar ¿por qué no convocó al diálogo?.

-La seguridad es la principal problemática en la Provincia.

-Perotti quedó atrapado en su promesa de campaña de paz y orden en materia de seguridad. Pero al final fracasó, esta gestión tuvo 4 ministros de Seguridad y 11 jefes de policía en Rosario. El primer ministro en lugar de prevenir o reprimir el delito espiaba a periodistas, dueños de medios, empresarios, políticos y jueces entre otros. Está claro que nunca hubo un proyecto de seguridad, paz y orden fue un eslogan.

-En los últimos años, los gobernadores salientes que se presentan como candidatos a diputados ganan la elección. Sucedió con usted y con Lifschitz. ¿Qué puede pasar este año?

-Yo terminé con el 64% de aprobación de mi gestión de gobierno, Lifschitz con algo parecido. No creo que Perotti llegue a esos guarismos, en más, hay encuestas que lo muestran como el peor gobernador del país. Insisto, la gente nos dice "vuelvan". Es una especie de reconocimiento a lo que hicimos. Con eso respondo la pregunta. Nosotros tenemos una lista muy buena, con un balance entre experiencia y juventud. Con Rubén Galassi, Natalia Enrico, Omar Martínez... Santiago Gaspoz.

-¿Está de acuerdo con el voto joven?

-Estoy de acuerdo con que voten los jóvenes de 16 y 17 años, no estoy de acuerdo con que se viole la Constitución. Porque con el mismo criterio vamos a ir a la reelección del gobernador, al mandato de cuatro años para presidentes comunales, podemos ir a la autonomía municipal sin ley ni reforma de la Constitución.

-¿Un mensaje para los rafaelinos?

-Los rafaelinos nos conocen, la gente de toda la región también. Saben que siempre hemos venido a la ciudad, hemos puesto la cara a los problemas, siempre intentando dar respuestas, abordar los problemas estructurales. Cuando hicimos la toma y la planta de tratamiento de agua, el edificio del Instituto del Profesorado, las plantas de ósmosis, las lagunas de retardo, los planes de urbanización de Mi Tierra Mi Casa, el proyecto del nuevo hospital regional... Nos pedían todos los días el acueducto, empezamos, pero este gobierno todavía no lo pudo poner en marcha en tres años y medio de gestión.

Ahora hay obras paradas, la Ruta 70, el Complejo Ripamonti no cambió en nada por lo que pude ver. El mensaje final es que nos apoyen el 16 de julio.