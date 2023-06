Espert, cerca de JxC

En medio de la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, representantes de ambos sectores se reunieron y acordaron avanzar con el ingreso del diputado de Avanza Libertad José Luis Espert. El contacto por zoom se dio luego del fallido encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de este lunes en el Comité Nacional de la UCR, cuando no se logró acordar ningún desembarco al frente opositor.

En la agenda de ayer estaba previsto que los cuatro partidos de JxC estudiaran los ingresos de Espert, Margarita Stolbizer y Juan Schiaretti, figura que generó la principal tensión. Esa pelea por el gobernador cordobés bloqueó también la aceptación de Espert, ya que el titular del PRO, Federico Angelini, cercano a Bullrich, condicionó su voto positivo a que el libertario no sea precandidato presidencial.

Este martes por la noche, por iniciativa del secretario general del partido, Eduardo Machiavelli, del sector de Rodríguez Larreta, se retomó internamente el caso de Espert. Según supo Noticias Argentinas, el consejo directivo del PRO ratificó "la vocación permanente e irrenunciable del partido en la búsqueda de ampliación del frente Juntos por el Cambio".

En ese marco y de acuerdo a lo decidido por la Asamblea Nacional que designó con firma conjunta a Angelini y Machiavelli "se recomendó a los mismos avanzar en las tratativas tendientes a la incorporación de Espert".

Además, resolvieron que dada "el inminente vencimiento del plazo para la constitución de alianzas, se reúnan todas las veces que se requiera para escuchar las opiniones del conjunto del consejo".

La Coalición Cívica, la UCR y Encuentro Republicano Federal ya aprobaron el ingreso del diputado bonaerense.

La reticencia de la ex ministra de Seguridad tiene que ver con la sospecha de que Espert podría ser parte de un plan de Rodríguez Larreta para que su postulación presidencial le reste votos a ella en las PASO. (NA)