Discutieron e hirió a su hermano de un puntazo

Cuando transcurría la siesta del domingo –a las 15.00- en una vivienda de calle Buffa al 1300 –barrio Villa Dominga- dos hermanos pelearon y uno resultó herido en la cabeza con un objeto punzocortante. El incidente fue registrado como un delito leve y no hay acción penal en curso.

No obstante momentos después de ocurrido el hecho, ingresó a sede policial de la Comisaría Nº 13 un hombre de 32 años, identificado como Diego Fernando A., con el rostro cubierto de sangre, manifestando a viva voz: “mi hermano, el Martincito me apuñaló”, por lo que personal de SIES 107 examinó a esta persona constatando lesiones leves con heridas producidas con un objeto punzocortante en la zona parietal izquierda, por lo que se lo trasladó al Hospital “Jaime Ferré” para la sutura de la misma.

El herido declaró en sede policial que su hermano Martín A. de 23 años, estaba insultando a toda la familia, y la víctima le solicitó que se calme, pero el joven continuaba insultando a todos, por lo que ambos salieron al patio y comenzaron a agredirse mutuamente, hasta que Martín, con un objeto de corte le dio un puntazo en la cabeza, por lo que el declarante se desvaneció.

Finalmente tomó conocimiento del suceso la fiscal Favia Burella, pero el declarante decidió no accionar penalmente contra su hermano por el delito de “lesiones leves dolosas”, por lo que la acción penal fue desistida.



ARRESTADOS TRAS

UNA PERSECUCIÓN

Efectivos de Comando Radioeléctrico se encontraban de recorrida en la mañana de ayer, cuando divisaron una motocicleta con dos ocupantes a bordo, los cuales al ver el móvil policial aceleraron su marcha haciendo caso omiso en reiteradas oportunidades a las órdenes de los uniformados.

Por tal motivo, comenzaron un seguimiento con balizas y sirenas encendidas por distintos sectores de la ciudad, y al llegar a calle Tucumán al 1600, los sujetos descendieron del motovehículo e intentaron ingresar a un domicilio.

Así las cosas, arribaron al lugar en colaboración móviles de Agrupación Cuerpos y de la Policía de Acción Táctica (PAT) ya que en el lugar habrían comenzado a arrojar elementos contundentes en contra del personal actuante.

Por tal motivo, se procedió a la aprehensión de los mismos, siendo estos dos hombres de 26 y 41 años de edad, dando conocimiento al fiscal en turno quien dispuso que pasen a revestir carácter de detenidos por la causa de “desobediencia y resistencia a la autoridad”, y que procedan al secuestro de la motocicleta en la que circulaban, una Honda Storm 150 c.c., en mal estado de conservación.

Posteriormente fueron traslado a sede de Comisaría Nº 13 para continuar con demás diligencias de rigor.