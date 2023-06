Duro reproche al Ejecutivo por no brindar información

El jefe de Gabinete Municipal, Marcelo Lombardo, recibió ayer los reclamos de los concejales de la oposición por la falta de respuestas por parte del Ejecutivo a numerosos pedidos de informes sobre las denuncias de violencia laboral en el ámbito del Estado local o las acciones realizadas en el marco de la política de tránsito. Fue durante la presentación del informe semestral de gestión del Departamento Ejecutivo Municipal que efectuó el funcionario ante el cuerpo legislativo, en esta oportunidad acompañado por los secretarios de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, y de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe.

Durante casi cuatro horas, Lombardo buscó descomprimir el clima por momentos tenso con el aporte de datos. Al mismo tiempo, asumió el compromiso de acercar en los próximos días información sobre aquellas preguntas que no pudo responder. En tal sentido, trató de justificar el retraso en la respuesta a pedidos de informes del Concejo en el hecho de que los funcionarios están "ocupados", lo que disparó la reacción opositora. "No puede decir eso, es inaceptable. Tienen la obligación de responder", enfatizó la radical Alejandra Sagardoy a la vez que Mársico también presentó una queja, tal como lo había hecho el lunes durante la reunión de comisión. Muriel es uno de los secretarios morosos teniendo en cuenta que desde marzo se le reclama información sobre la emergencia vial vigente entre agosto y febrero que le permitía adquirir elementos para los inspectores de tránsito, aunque la inversión realizada no superó los dos millones de pesos.

Pero sin duda que las denuncias de violencia y maltrato laboral presentadas por más de 40 mujeres del área de Protección Vial y Comunitaria -precisamente a cargo de Muriel- dominó la presentación de Lombardo y el "ida y vuelta" con los concejales de todos los bloques.

Lombardo señaló que desde 2018 se formularon 61 denuncias por violencia laboral o abuso de poder en el ámbito de la Municipalidad, de las cuales 15 fueron desestimadas y 46 continúan a través de sumarios administrativos. En relación al escándalo de Protección Vial y Comunitaria, que estalló en abril pasado mediante una denuncia pública del SEOM tras una asamblea de delegadas, el jefe de Gabinete señaló que a los cinco coordinadores cuestionados se les aplicó 30 días de suspensión sin goce de haberes y se les inició un sumario administrativo. No obstante, uno de empleados jerarquizados alcanzó a gestionar una licencia médica antes de que el intendente, Luis Castellano, firmara la suspensión por lo que quedó al margen tanto del descuento salarial como del sumario, que en este caso quedó en suspenso.

En el caso de los cuatro coordinadores restantes, el pasado 31 de mayo se cumplió la suspensión. Uno de ellos regresó a trabajar y otros tres presentaron carpeta médica. En tanto, Fiscalía Municipal avanza con el sumario de los cuatro.

Mientras los concejales opositores reiteraron sus reproches por la falta de información del Ejecutivo, Lombardo precisó que la Secretaría de Gobierno y Participación concentra 22 denunciantes por violencia laboral y 9 denunciados. Asimismo, hay procesos de investigación en las secretarías de Hacienda, Prevención en Seguridad, Desarrollo Urbano y Ambiente y Movilidad.

Lombardo consideró que desde el Ejecutivo se pudo dar respuesta a cada demanda, a la vez que asumió el compromiso de entregar por escrito muchas de las respuestas que se dieron en el recinto para que las y los concejales puedan hacer el análisis que crean necesario. El jefe de Gabinete rescató el trabajo integral que el Municipio hace en todas las áreas, más allá de algunos contratiempos, y que la intención es poder mantener al Concejo debidamente informado.

Según el radical Leonardo Viotti, la reunión con Lombardo "fue positiva porque se presentaron informes a consultas de nuestro bloque y de todo el Concejo, es información clave, que nos adeudaban hace mucho tiempo en algunos casos". En este sentido, insistió en que "a los concejales nos cuesta mucho acceder a la información, no nos responden los pedidos en tiempo y forma, pero de todos modos considero fue una jornada positiva, que nos deja mucho material para trabajar en forma conjunta".

"Hubo intercambio de opiniones, principalmente en materia de tránsito. Desde nuestra perspectiva creemos que se está haciendo muy poco, los resultados no acompañan, está a la vista de la sociedad. Lo que solicitamos es un mayor esfuerzo del Municipio y de las áreas pertinentes para mejorar la seguridad vial en la ciudad, es una cuestión inherente a la Municipalidad de Rafaela, no se trata de hacer gestiones ante otros niveles de Estado. Se necesitan mayores esfuerzos, recursos y decisión política para ordenar el tránsito", subrayó Viotti.

Por su parte, el concejal oficialista Juan Senn, remarcó que el balance de la presentación del informe por parte del Ejecutivo es positivo ya que pudo aclarar muchas cuestiones planteadas desde el Concejo, las cuales requerían de una información oficial. Senn celebró que se haya concretado el encuentro en un marco de cordialidad en un ámbito de debate y discusión.

Más crítico fue Mársico, puntualmente sobre la denuncias de violencia de género y laboral que se dieron en la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, al manifestar su descontento ante Lombardo: "Tuvieron más que tiempo para informar sobre esto, no solo porque hace un mes y medio se aprobó un pedido de informes que hubieran podido contestar sobre lo ocurrido en los años anteriores al presente, sino que hoy no traen todos los datos que les requerimos y encima les dimos una semana más para que puedan llegar a la reunión preparados, la irresponsabilidad de los funcionarios del intendente Castellanos es notoria, la verdad, así no se puede trabajar".

En cuanto a la problemática del tránsito, Mársico también fue ácido al sostener que "hace 12 años casi que el actual Intendente nos gobierna y prácticamente en este tiempo no se hizo nada, se miró para otro lado y ahora aquí están las consecuencias un problema que es incontrolable". Incluso advirtió que "Castellano perdió el control de la calle".

Otro de los temas abordados fue el de los lavacoches. Mársico recordó que se observan situaciones de malos tratos e insistencias con ciertas amenazas por parte de algunas personas que se desempeñan como lavacoches en la Zona de Estacionamiento Controlado, hacia quienes estacionan sus vehículos. "¿Qué tipo de acciones se están llevando a cabo desde el Municipio no solo en lo estrictamente preventivo sino desde otras secretarías?", consultó.

Así pasó el primer informe de Lombardo, en el que también se abordaron temas como planes habitacionales en ejecución, vehículos incorporados a la flota municipal y el plan para posicionar a Rafaela como ciudad de eventos con la juventud como protagonista.