Novak Djokovic se metió en semifinales de Roland Garros

Novak Djokovic se recuperó tras perder un set por primera vez en el torneo para superar por 4-6, 7-6 (0), 6-2, 6-4 a Karen Khachanov ayer en el Abierto de Francia para alcanzar la 45ma semifinal en un Grand Slam en su carrera.

Roger Federer mantiene el récord masculino de 46 apariciones en la semifinal en un major.

Con esta victoria ante el 11mo sembrado Khachanov, quien fue semifinalista en septiembre del Abierto de Estados Unidos y del Abierto de Australia en enero, se colocó entre los mejores cuatro por 12ma ocasión en Roland Garros. Sólo Rafael Nadal no ha logrado más veces, con 15 semifinales y 14 títulos; quien se perdió esta edición por lesión.

Djokovic, tercer sembrado, ahora tendrá que esperar para saber si enfrentará al número uno Carlos Alcaraz, quien en su anterior encuentro superó a Djokovic en el Masters de Madrid el año pasado. El español enfrentará a Stefanos Tsitsipas (5) en el último duelo de cuartos el martes.



TOMÁS ETCHEVERRY,

POR EL PASE A SEMIS

Primera vez en los cuartos de final de un Grand Slam, primera vez en la cancha principal de Roland Garros –la mítica Philippe Chatrier – y primera vez contra el alemán Alexander Zverev. El platense Tomás Etcheverry tiene más para dar en el Abierto de Francia, y más también para seguir sorprendiéndose con su tenis.

El argentino de 23 años es sin dudas la sorpresa en los cuartos de final de Roland Garros: es el único de los ocho jugadores clasificados a esa instancia que no integró el selecto Top 10 del ranking mundial.

Él, desde el puesto 49, intentará seguir en carrera cuando se mida este miércoles con el teutón Zverev (27), el rival que le sigue con peor ranking al argentino entre los cuarto finalistas en París pero que fue número 2 del mundo.

El partido entre ambos está programado en el tercer turno de acción de la Philippe Chatrier, después de dos juegos de cuartos de final de la rama femenina (Beatriz Haddad Maia-Ons Jabeur e Iga Swiatek-Coco Gauff).

El horario de inicio no será antes de las 10 de este miércoles. ESPN 2, ESPN 3 y Star + transmiten la jornada.