Toniolli: "la política tiene que reparar o no sirve para nada”

En su recorrida que viene realizando en toda la provincia, el actual diputado provincial Eduardo Toniolli, también referente del Movimiento Evita, llegó al edificio de Bv. Lehmann 683 de nuestra ciudad para presentar su candidatura a gobernador de la provincia a través del espacio “Un futuro sin miedo”. La lista llevará también como candidata a diputada provincial a Lucila de Ponti en la interna del frente peronista Juntos Avancemos.

En Rafaela, la propuesta lleva como candidatos a concejales a los docentes y militantes del Movimiento Evita, María Acosta y José Grassino, quienes plantean la necesidad de una renovación de la política local, en donde las mujeres y los vecinos y vecinas cumplan rol verdaderamente protagónico, y en donde la educación y el trabajo sean los dos pilares fundamentales para que dicha política recupere su sentido transformador.

Ni bien llegó el candidato, mantuvo una charla informal con algunos medios y dijo en relación a sus principales propuestas: “En principio quiero decir que Santa Fe es una provincia rica, y que tiene además grandes desigualdades. En nuestro espacio político que integra otras fuerzas, básicamente lo que pretendemos es crear las condiciones para todos los santafesinos que creen que Santa Fe, además de ser una provincia rica, tiene que ser más justa y que tenga posibilidad de expresión. Hay una parte de la política santafesina que ha decidido dejar de ser cola del macrismo, hablo de lo que alguna vez fue el Frente Progresista. Hay otros sectores que no se sienten representados por la actual gestión, o se han sentido defraudados con algunos problemas que afectan a los trabajadores de los sectores populares, la seguridad y la violencia. Nosotros lo que estamos haciendo es cubrir un espacio fundado en una serie de políticas centrado en el arraigo, una provincia en la que los jóvenes que hayan nacido puedan construir un proyecto en el lugar donde nacieron y no en otros centros urbanos, capitales u otras provincias”.

Al ser preguntado sobre cómo abordarían la problemática de la seguridad dijo: “Sostenemos que no hay posibilidad de morigerar los niveles de violencia sin una reforma integral de las fuerzas de seguridad de la Policía de la provincia. No hay un solo caso que se aborde la criminalidad compleja en los tribunales que no tenga involucrado en las fojas de ese expediente a sectores de las fuerzas de seguridad. Tiene que haber una reforma integral de la Policía y mejorar las investigaciones criminales. Hay que retomar esa senda en la justicia. Hay que ir a la cabeza de esta situación, desarmar las estructuras delictivas complejas e ir sobre todo atrás de la ruta del dinero”.

En cuanto a educación, dijo que no se puede construir una política educativa coherente y progresiva peleándose con los docentes y maltratando a la comunidad educativa. “Se necesita un giro en ese sentido. En materia de educación dejó mucho que desear esta gestión”, afirmó el candidato.

Ya empezada la conferencia de prensa, y luego de ser presentado por el militante local Roberto Holmann y la docente y precandidata a concejal por Rafaela María Acosta, Toniolli expresó: “Muchas gracias a los anfitriones, a los compañeros del movimiento Evita de Rafaela por preparar este espacio, que también es la presentación de nuestra lista de concejales para la ciudad, y que reproduce la lógica de lo que nos hemos propuesto en estas elecciones. En noviembre del año pasado hicimos un plenario provincial con la presencia de compañeros de 150 localidades. Entendemos que la instancia electoral es una tribuna política y es importante la voz de una fuerza política que tiene algo para decir. Una parte de la dirigencia de lo que alguna vez se llamó el Frente Progresista ha decidido ir como furgón de cola del macrismo, y nosotros entendimos que lo peor que podía hacer el peronismo es encerrarse en sí mismo y reaccionar ante ese frente antiperonista. Allí estamos viendo una interna feroz y salvaje, y lo que nosotros planteamos es no reaccionar en espejo sino tratar de construir algo mucho más amplio de lo que estábamos acostumbrados, e ir a buscar a compañeros y compañeras de distintas fuerzas políticas que en algunos casos pueden sentirse huérfanos de representación, y en otros casos identificados con el Frente de Todos a nivel nacional pero aquí en la provincia no se han sentido convocados. Entonces debíamos abrir los brazos y buscar a otros sectores. Lo hicimos y lo cumplimos. Nosotros armamos esta propuesta que es Un futuro Sin Miedo con otras fuerzas políticas como Ciudad Futura, Centro de Patria Grande, Unidad Popular, y otras expresiones sociales que tienen algún grado de identificación. La política tiene que reparar o la política no sirve para nada, y una gestión provincial tiene que convocarnos a una gesta reparadora. ¿Cuál es nuestra autocrítica a la gestión actual? Que no existió esa gesta reparadora; lo que se hizo básicamente fue administrar lo existente. Necesitamos que esté expresada otra agenda, la de los pequeños productores, la de la agricultura familiar, la de las pymes, la de las mujeres en lucha, la de los jóvenes que necesitan del arraigo, la de los trabajadores; esa agenda es la que nosotros creemos que tiene que expresarse en los ámbitos legislativos y en el poder Ejecutivo, porque la otra agenda está sobre representada y es lo que también queremos discutir de cara al peronismo, pero aquel que siente la cicatriz ajena como propia, y el que quiere construir una sociedad integrada”, expresó el precandidato.